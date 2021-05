Wegen Corona: Wolgaster Konfirmation im Doppelpack

Wolgast

Eine in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Konfirmation war am Sonnabend in der Wolgaster St. Petri-Kirche zu erleben. Die Hauptakteure, zehn junge Leute, beschritten die mit Birkengrün geschmückte Kirche allesamt mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz, allen voran Pastor Mathias Thieme aus Sassen, der für den vor Kurzem erkrankten Pastor Sebastian Gabriel eingesprungen war.

Unüblich war auch, dass gleich zwei Konfirmanden-Jahrgänge auf einmal feierlich in den Kreis mündiger Christen aufgenommen wurden. Wegen der Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie musste die Zeremonie im vergangenen Jahr ausfallen, so dass die betreffenden fünf Teenager ein Jahr lang auf ihre Einsegnungsfeier warten mussten.

„Glaube braucht Erdung“

Pastor Thieme sorgte zudem mit seiner Art der Predigt dafür, dass sowohl den Konfirmanden als auch ihren Eltern und Paten der Festgottesdienst wohl lange im Gedächtnis haften bleiben wird. Der Geistliche, der speziell als Pastor für Konfirmandenarbeit tätig ist, setzte „das Leben als Spielfeld mit Ecken, Kanten und Grenzen“ ganz praktisch in Szene, indem er im Altarraum ein Zelt aufschlug. Während er die Stoffhülle mit zwei gebogenen, über Kreuz geführten Stangen aufrichtete, verglich er in einfachen Worten den Gottesglauben mit einem Schutzraum im Spannungsfeld von Glauben und Zweifel, Zuspruch und Anspruch. „Die Kirche ist zum Auftanken da, aber der Glaube braucht Erdung und muss sich draußen im Alltag bewähren“, so der Pastor.

Insgesamt zehn Teenager wurden am Sonnabend in der Wolgaster St. Petri-Kirche konfirmiert. Eine Konfirmandin fehlt auf dem Foto. Rechts im Bild Pastor Mathias Thieme. Quelle: Tom Schröter

Wiederum bemerkenswert: Für die Predigt zollte das Publikum Thieme begeistert Beifall, was in einem Gottesdienst ebenfalls längst nicht alle Tage vorkommt. Doch sofort standen wieder „die Konfis“ im Mittelpunkt, die zusammen mit ihren Gästen das apostolische Glaubensbekenntnis sprachen, das in den Gewölben der alten Hofkirche der pommerschen Greifen feierlich widerklang. Nachdem, während St. Petris Glocken über der Stadt läuteten, Gemeindepädagogin Anna-Luise Wenzel den Taufspruch verlesen hatte, erbat der Pastor für die fünf jungen Damen und die fünf jungen Herren nacheinander den göttlichen Segen.

In seiner anschaulichen Predigt verglich Pastor Mathias Thieme den Glauben an Gott mit einem Schutzraum, weshalb im Altarraum allmählich ein Zelt entstand. Quelle: Tom Schröter

Stephan Schuldt gratulierte als Vertreter des Kirchengemeinderates den zehn Jugendlichen zu ihrer Konfirmation, verbunden mit der Einladung, sich in der Kirchengemeinde aktiv zu engagieren: „Wir würden uns freuen, wenn Ihr Lust habt, hier mitzumachen“ – sei es bei traditionellen Veranstaltungen oder auch mit eigenen, neuen Ideen. Anschließend wurde Abendmahl gefeiert, wobei sich mit Blick auf Corona hierzu nur ein enger Personenkreis vor dem Altar versammelte. Die übrigen Angehörigen verblieben in den Kirchenbänken, wo zwischen den einzelnen Familien stets eine Sitzreihe freiblieb.

Bewährungsprobe im Gottesdienst

Anders als sonst, war auch der Konfirmandenunterricht seit 2020 vonstatten gegangen. „Es waren nur selten Treffen möglich, teilweise haben wir online Aufgaben bekommen“, erzählte Lena, die auf der Insel Usedom wohnt. „Gelernt haben wir von zu Hause aus“, erklärte Finley und Tobias fügte hinzu, dass „die Prüfung eigentlich ausgefallen“ sei.

Pastor Mathias Thieme sprach den Konfirmanden nacheinander den Segen Gottes zu. Quelle: Tom Schröter

Dennoch hatten auch „die Konfis“ der Corona-Jahrgänge ihre Bewährungsprobe. „Am 9. Mai gestalteten sie in St. Petri aktiv den Gottesdienst zum Thema Gebet mit. Sie lasen mit verteilten Rollen und gestalteten auch die Predigt mit“, berichtete Kantorin Maria Uhle, die zur Konfirmation die Sauer-Orgel spielte, während Mitglieder der Wolgaster Vocalisten mit bekannten Liedern gleichsam für einen würdevollen musikalischen Rahmen sorgten.

Von Tom Schröter