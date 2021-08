Wegen Kriegsende: Usedomer Familie für Ehrenbürgerschaft vorgeschlagen

Usedom

In Usedom gibt es mittlerweile zwei Vereine, die sich mit der älteren und jüngeren Geschichte der einstigen Ackerbürgerschaft beschäftigen. Die Mitglieder des erst Ende Juni gegründeten Kultur- und Denkmalvereins (Kudeus) laden am 20. August zu einem Vortrag mit Beamershow ein. Den sicher interessanten Blick in die Vergangenheit haben Gottfried Ehrig und Roland Voth erarbeitet. Wegen der Coronabeschränkungen konnten die Hobby-Historiker ihre Nachforschungen bisher nicht an ihr Publikum weitergeben. Nun soll es am 20. August ab 19 Uhr auf dem Gelände von Dieter Stengel (Snack am Hafen) gelingen, wie die Vereinsvorsitzende Grit Kaspereit informiert. „Kudeus“ hat sich schwerpunktmäßig die Sanierung des Schlossbergs und die Hervorhebung seiner Bedeutung als geschichtsträchtiges Denkmal zur Aufgabe gemacht.

Der indes von Günther Jikeli geleitete Heimatverein hat sich auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung unter anderem mit den Geschehnissen um das Kriegsende im Mai 1945 beschäftigt. Jikeli: „Am 4. Mai 1945 ist die Familie Rebuck den Soldaten der Roten Armee mit einem weißen Bettlaken entgegen gegangen und hat Usedom damit ohne weiteres Blutvergießen kampflos übergeben. Unser Verein möchte dieses furchtlose Verhalten durch die Stadt Usedom geehrt wissen und beantragt, der Familie die Ehrenbürgerschaft zu übertragen. Die sowjetische Kommandantur hatte Erich Rebuck zum ersten Nachkriegsbürgermeister gemacht.“

Als Zeitzeugin war Erika Gruner, geborene Rebuck, Gast der Versammlung. Sie hat berichtet, was sie als Neunjährige im Mai 1945 in Usedom erlebt hat. Der Usedomer Heimatverein und der ebenfalls bereits existierende Usedomer Heimatstammtisch wollen ihre Aktivitäten bündeln und künftig alle zwei Monate zusammenkommen, um über Usedomer Geschichte und Geschichten und auch über aktuelle Belange zu sprechen. Ihnen liegt zum Beispiel das Anklamer Tor am Herzen. Dem Vorstand gehören außer Günther Jikeli noch Renate Keller als neu gewählte Stellvertreterin, Rico Baumann, Gunther Reinhold und Werner Dumann an.

Von Ingrid Nadler