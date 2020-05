Wegen Öffnung des Tourismus: Kreiskrankenhaus Wolgast passt Besuchszeiten an

Wolgast

Das Kreiskrankenhaus Wolgast hat angesichts der vielen Urlauber auf Usedom und der sprunghaft gestiegenen Inanspruchnahme der Notaufnahme durch die Öffnung des Tourismus neue Regelungen für Besuchszeiten festgelegt. Denn alle Personen, die die das Krankenhaus aufsuchen, müssen am Triagepunkt auf Symptome- und Risikofaktoren überprüft werden.

Daher gelten unter Corona-Schutz-Maßnahmen ab sofort folgende Besuchseinschränkungen im Kreiskrankenhaus Wolgast: Die Besuchszeit von Montag bis Freitag ist jeweils von 15 bis 19 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen sind Besuche von 10 bis 19 Uhr möglich. Gestattet ist der Besuch durch eine feste Bezugsperson. Der Name der Kontaktperson wird bei Aufnahme des Patienten festgelegt und erfasst. Besuche auf der Corona-Isolationsstation sind auch weiterhin nicht gestattet. Auch Besuchern mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegsproblemen) oder Fieber ist der Zutritt nicht gestattet.

Jeder Besucher wird vor Betreten des Hauses an der Triage-Station der Notaufnahme auf mögliche Symptome oder Risikofaktoren einer Covid-19-Infektion befragt. Seine Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) werden erfasst. Alle Besucher werden, noch bevor sie ins Haus kommen, befragt, ob sie möglicherweise Symptome haben oder ob es andere Risikofaktoren gibt.

Innerhalb des Krankenhauses muss jeder Besucher permanent eine (textile) Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese Regel gilt auch für den Patienten, der gerade besucht wird. Wir bitten Sie, die Verweildauer am Patientenbett auf 30 Minuten zu beschränken.

Von Cornelia Meerkatz