Wegfall der 3G-Regel am Arbeitsplatz: Testzentren in drei MMZ Möbelmärkten haben dicht gemacht

Die Corona-Testzentren in den MMZ-Möbelmärkten in Wolgast, Greifswald und Stralsund haben am vergangenen Freitag dicht gemacht. Seit 21. März werden an allen drei Standorten in den Möbelhäusern keine Antigen-Schnelltests mehr gemacht. Während es in den beiden größeren Städten noch mehrere weitere Testmöglichkeiten gibt, existiert in Wolgast nun nur noch das Testzentrum in der Bahnhofstraße mit Drive in.

Prof. Alexander Riad, der die Testzentren etabliert hat, zieht damit endgültig die Reißleine. Als Grund nennt er die nicht vorhandene Planungssicherheit für Tests. Nach Rücksprache mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald sei ihm mitgeteilt worden, dass die Verwaltung genau wie er und andere Testzentren-Betreiber noch auf die Durchführungsbestimmungen zu den festgelegten Regelungen aus Schwerin warte. „Die Regeln gelten aber bereits seit 21. März, das hätte längst mit uns besprochen sein sollen“, findet er.

Insgesamt täglich 500 Tests in den drei Testzentren

Da nun am Arbeitsplatz die 3G-Regel weggefallen ist, werden nach Riads Aussage auch deutlich weniger Tests gebraucht. Damit würden sich die Testzentren nicht mehr für ihn rechnen. Pro Tag seien bislang immer insgesamt um die 500 Tests in den drei Testzentren durchgeführt worden. Allein in Wolgast wären es im Schnitt pro Tag zwischen 200 und 250 gewesen.

Die neun Mitarbeiter in den Testzentren, die er als Vollzeitkräfte eingestellt hatte, hat Riad inzwischen entlassen. „Die Kündigung ist schmerzlich, denn die Mitarbeiter haben hervorragend gearbeitet“, sagt der Mediziner. Er betont, dass es bei vorhandener Planungssicherheit und dem entsprechenden Bedarf aber möglich wäre, seine drei Testzentren wieder hochzufahren und zu eröffnen. Allerdings glaubt Alexander Riad nicht, dass dies in absehbarer Zeit geschehen werde.

PCR-Tests schon vor zwei Wochen eingestellt

Das Corona-Testzentrum von Alexander Riad im MMZ Möbelmarkt in Wolgast hatte bereits ab 7. März keine PCR-Tests mehr durchgeführt. Betroffene, die einen PCR-Test benötigten, müssten damit wieder nach Greifswald fahren. Riad bedauerte die Entwicklung, sagte aber schon damals, dass er wegen nicht ausreichender Finanzierung die PCR-Tests einstelle. Bei der Finanzierung konnten weder der Landkreis noch die kassenärztliche Vereinigung helfen –ihnen waren in puncto Finanzierung die Hände gebunden.

Im Februar hatte Alexander Riad angesichts steigender Coronazahlen davon gesprochen, dass er mit noch mehr PCR-Tests pro Monat rechne. Allerdings drängten Bürger und Politik auf Lockerungen. Die sind jetzt da. „Und deshalb habe ich die Testzentren geschlossen, denn ein Minusgeschäft kann sich niemand leisten“, sagt er.

