Weihnachten kann kommen: OZ sucht den besten Wunschzettel in MV

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die besten Wunschzettel in MV – und vergibt tolle Preise an die Gewinner. Für viele Kinder ist die Vorweihnachtszeit die aufregendste Zeit im Jahr. Sie warten voller Vorfreude auf das Fest. Was wird unter dem Tannenbaum liegen? Werden die Wünsche erfüllt? Und hat der Weihnachtsmann auch den Wunschzettel erhalten?

Oft sind die Wunschzettel kleine Kunstwerke, liebevoll verziert. Größere Kinder schreiben ihre Wünsche selbst – in ihrer ganz eigenen Sprache. Andere bringen ihre Vorstellungen mit Zeichnungen zu Papier. Und manchmal überrascht es, mit welchen Wünsche sich die Kleinen an den Weihnachtsmann wenden.

Foto machen und Chance auf tolle Gewinne sichern

Wir wollen die besten Wunschzettel zeigen: Machen Sie ein Foto vom Wunschzettel, laden Sie es hier hoch. Geben Sie das Stichwort Wunschzettel in der Überschrift mit an und verraten Sie uns, von wem der Wunschzettel ist (Name und Alter des Kindes sowie Wohnort), wie er entstanden ist und was das Besondere daran ist.

Weitere OZ-Aktion: Wer gestaltet den „schönsten Adventskalender in MV“ – und gewinnt 300 Euro?

Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2020. Im Anschluss lassen wir unsere OZ-Abonnenten über die besten Einsendungen abstimmen. Die drei Familien, deren Wunschzettel die meisten Stimmen gesammelt haben, erhalten jeweils einen 100-Euro-Gutschein für Amazon. Auch unter allen Teilnehmern, die bei der Umfrage mitmachen und sich registrieren, verlosen wir zwei mal einen 100-Euro-Amazon-Gutschein.

Weihnachtsmann liest Wunschzettel im Podcast vor

Doch damit nicht genug: In vier Podcast-Weihnachtsfolgen unserer Reihe „Lokalhelden MV“ zieht der Weihnachtsmann jeweils eine Wunschzettel und trägt ihn vor. Die Absender erhalten Gutscheine der EBC Seawolves, von Thalia KTC, Hugendubel und der Eiswerkstatt im Wert von jeweils 25 Euro. Die Podcast-Folgen werden am 8., 11., 18. und 21. Dezember auf ostsee-zeitung.de veröffentlicht.

Die Aktion endet am 21.12. – also gerade noch pünktlich, um den Weihnachtsmann vielleicht noch etwas bei der Geschenkesuche zu unterstützen.

Von OZ