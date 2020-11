Kultur in der Krise - Weihnachtsmärchen für Schulklassen in MV wieder erlaubt: So reagieren die Theater

An der Vorpommerschen Landesbühne werden ab dem 1. Dezember an den Theatern in Anklam, Zinnowitz und Barth Vorstellungen für Schulkinder aufgeführt. Das Rostocker Volkstheater möchte das auch – wartet aber noch ab. Die Mitarbeiter wollen auf einem Marsch der Zuversicht durch die Stadt am Montag auf sich aufmerksam machen.