Weihnachtsmarkt Ahlbeck: Punsch und Knacker für Geimpfte und Genesene, Mutzen für alle

Ahlbeck

Adventsstimmung hinter dem Bauzaun: Der Weihnachtsmarkt der Kaiserbäder auf dem Ahlbecker Kurplatz ist abgeriegelt. Einlass bekommen nur Geimpfte und Genesene, hier gilt 2G. Kinder zwischen 7 und 17 Jahren können sich in den Weihnachtstrubel stürzen, wenn sie einen tagesaktuellen Negativtest haben. Tests sind in der Nähe im Seetel-Hotel möglich. Auf dem gesamten Areal gilt Maskenpflicht.

„Das ist kein Problem. Wir sind dreifach geimpft“, sagt Christa Dupke aus Berlin, die sich jetzt mit ihrem Mann Volker auf einen Glühwein freut. Gut 15 Minuten mussten sie am Eingang warten. „Das nehmen wir gerne in Kauf, weil wir denken, dass es der letzte Weihnachtsmarkt für uns in diesem Jahr sein wird. Man muss die Sache ernst nehmen.“

Knapp 1000 weiße Bändchen, die 2G-Besucher nach der Kontrolle bekommen, sind innerhalb von zwei Stunden nach der Eröffnung schon weg. Der Andrang ist groß. Von allen Gästen werden die Kontaktdaten erfasst, mittels Luca App oder alternativ über Kontaktzettel. „Maximal 300 Personen dürfen wir auf den Platz lassen“, sagt Katharina Bienert vom Usedomer Wach- und Sicherheitsdienst.

Sie sorgt mit drei weiteren Kollegen dafür, dass auf dem Markt alle Corona-Regeln eingehalten werden. „Dazu gehört natürlich auch, dass die Verkäufer ihre Masken tragen“, sagt die Pudaglaerin und freut sich, dass vom Eigenbetrieb frische weiße Bändchen geliefert werden. Noch einmal 5000 – das dürfte für das Wochenende reichen.

Grünkohl mit Knacker hinter dem Zaun

Während es auf dem Konzertplatz Grünkohl und Knacker, Glühwein und Crêpes sowie Weihnachtsdeko, Wickeltaschen to go, Stirnbänder und Bilder mit Ostseemotiven nur für Geimpfte und Genesene gibt, dürfen sich vor dem Eingang alle auf Mutzen und Mandeln stürzen. Das kleine Hängekarussell steht auch vor der 2G-Zone. Abstand halten, mehr gilt hier nicht.

Katharina Bienert (r.) hat Christa und Volker Dupke am Eingang kontrolliert und legt dem Paar die weißen Bändchen um. Quelle: Henrik Nitzsche

Zwei Stände bieten süße Leckereien an. Korina Thiede ist mit ihrem rollenden Verkaufswagen aus Torgelow gekommen. Zwischen etwa 300 Lebkuchenherzen in verschiedenen Größen verkauft sie mit Cindy Gude allerlei Süßes. „Wir sind hier Stammgäste. Bis Anfang der Woche war noch nicht klar, ob der Markt stattfindet. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Andere Märkte haben abgesagt. Das ist eine Katastrophe. Im vergangenen Jahr mussten wir viele Sachen wegschmeißen, weil die Märkte ausgefallen waren.“

„Weihnachten ist ein Fest für alle“

Zurück in den abgesperrten Bereich: Bei Frank Sohn aus Neppermin gibts Deftiges, Wurstspezialitäten aus der Region. Zu den geltenden Regelungen hat er eine klare Meinung: „Weihnachten ist ein Fest für alle. Egal ob 3G, 2G oder 0G. Ich bin nur hier, weil ich jahrelang an meinen Wurstrezepten gearbeitet habe und die Usedomer und Gäste jetzt mit vernünftigen regionalen Produkten versorgen will.“ Flüssiges gibt es bei ihm auch – Thymianlikör und Wachteleierlikör.

Gegenüber seines Standes wartet Jana Voß aus Pudagla auf Kundschaft. Sie ist etwas durchgefroren, aber glücklich, wie sie sagt. „Es ist doch wichtig, dass wir endlich mal wieder unter Leute kommen. Wir setzen mit dem Markt ein Zeichen, dass nicht alles ausfallen muss“, sagt die Insulanerin, die Stoffe, Tücher und Deko anbietet. Hauptberuflich ist sie Erzieherin in einer Kindereinrichtung, nebenberuflich vertreibt sie ihre Sachen wenn nicht auf Märkten dann auf ihrer Facebook-Seite „TyLiDa“.

Der „Arnold“ unter der roten Kutte

Mittlerweile ist es nach drei, der Platz ist gut gefüllt und vor der Konzertbühne gibt es großes Geschrei. Der Weihnachtsmann ist da. Komödiant Wolfgang Lasch, der so herrlich den Arnold Böswetter spielt, steckt unter der roten Kutte. Heiko Töpfer genießt seinen Glühwein und lauscht den Geschichten von Santa Claus.

Am Eingang zum Weihnachtsmarkt gab es vereinzelt Schlangen. Quelle: Henrik Nitzsche

Der Mann aus der Nähe von Erfurt hatte bereits seinen Auftritt. Er gehört zur Schalmeien-Bigband aus Ingersleben, die eigentlich in der Adventszeit an jedem Wochenende unterwegs sind. „Usedom stand lange auf der Kippe. Die Buchung liegt drei Monate zurück. Noch am Donnerstag war es nicht ganz klar, am Freitag sind wir mit dem Bus losgefahren“, erzählt Töpfer. Die rund 20 Musiker sind in einem Hotel in Bansin untergebracht. „Wir sind alle geimpft und haben uns heute früh auch testen lassen“, sagt der Bandchef, der am Sonntag noch einmal die Besucher mit weihnachtlichen Klassikern wie „Jingle Bells“ und „Heilige Nacht“ begeistern durfte.

Von Henrik Nitzsche