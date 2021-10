Lodmannshagen

Was für eine Ernte. Jaqueline Bülow aus Lodmannshagen ist total begeistert. Ihre 1850 Reben, die auf ihrem ein Hektar großen zertifizierten Weinanbaugebiet stehen, tragen zuckersüße Trauben und weisen in diesem Jahr einen Oechsle-Gehalt von 90 bei den roten Trauben und von 71 bei den weißen Trauben auf. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten die Trauben durchschnittlich einen Oechsle-Gehalt von 60. „So ein Ergebnis hatten wir noch nie und auch noch nie so große Beeren wie in diesem Jahr. Es war eine super Ernte“, sagt die 42-Jährige und hält strahlend große dunkle Trauben, die sie soeben abgeerntet hat, in die Höhe. Die einzelnen Beeren sehen aus wie gemalt.

Überhaupt habe es das Wetter in diesem Jahr gut mit ihr als Winzerin gemeint. „Das Wichtigste war der Wind. Dadurch sind die Reben immer schnell abgetrocknet, wenn es geregnet hatte und von Krankheiten verschont geblieben. Die Sonne hat dann ein Übriges getan“, erläutert sie und verweist darauf, dass sie bei der Weinherstellung alles so naturbelassen wie möglich mache. „Bei mir gibt es keine chemischen Zusätze für die Haltbarkeitsmachung“, so Bülow. Und: Alles ist Handarbeit. Auch der Schutz der Trauben vor den Staren. Dazu müssen hunderte Meter eines stabilen Netzes aufgehängt werden.

Trockener Wein mit milder Säure

Für ihre Rot-, Weiß- und Roséweine – von der diesjährigen Ernte werden im kommenden Jahr 3000 Flaschen abgefüllt – setzt sie der Hauptrebe immer noch eine Nebenrebe bei. Für Rot- und Roséweine ist die Hauptrebe Regent, mit sieben Prozent ist dann noch Rondo dabei.

Beim Weißwein ist die Hauptrebe Phönix, der mit Solaris abgerundet wird. „Auf diese Weise entsteht ein angenehmer trockener Wein mit milder Säure, der bekömmlich ist. Das haben mir viele Kunden gesagt, die sonst große Probleme mit Sodbrennen beim Weintrinken haben“, sagt Bülow und klopft auf das Maischefass aus Edelstahl. In der kommenden Woche wird abgepresst, dann kommt der Wein zum Reifen ins Fass. Auch das ist aus Edelstahl, denn die Winzerin mag den Geschmack der Holzfässer überhaupt nicht.

Angefangen hat der Weinanbau in Lodmannshagen im Jahr 2002. Jacqueline Bülows heute 84-jähriger Vater, der immer noch bei der Weinlese aktiv dabei ist, brachte damals 22 Reben mit nach Hause. Jahr für Jahr wurden es mehr. Laut Verordnung darf jeder Bürger in Deutschland 99 Reben besitzen. Inzwischen ist das einstige Hobby ein arbeitsintensives, aber sehr erfolgreiches Geschäft geworden, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Sven Morbach betreibt. Denn in Lodmannshagen, nur wenige Kilometer von Wolgast entfernt, befindet sich seit September 2016 das zweite zertifizierte Weinanbaugebiet in Mecklenburg-Vorpommern. Rattey am Fuße der Brohmer Berge unweit von Strasburg ist das andere. „Damit sind wir auch das nördlichste Weinanbaugebiet“, erklärt die Winzerin.

Gelistet in Restaurants und Touristen-Infos

Um als Weinanbaugebiet durch das Wirtschaftsministerium zertifiziert zu werden, war viel Arbeit nötig, denn „Weinanbau unterliegt zu Recht strengsten Regeln“, weiß Jacqueline Bülow. Die auf ihrem Weingut Hof Bülow in Lodmannshagen produzierten Weiß-, Rot- und Roséweine gehen gut. Sie werden sowohl direkt im Weinhaus auf dem Hof verkauft, sind aber auch in Restaurants der Region gelistet und werden sowohl in der Greifswalder Stadtinfo als auch in den Touristeninfos auf der Insel Usedom angeboten.

Jaqueline Bülow sagt, sie habe viel vom Weingut Rattey, das zur Inselmühle Usedom gehört, gelernt. Mit dem zweiten in MV zertifizierten Weingut arbeitet sie eng zusammen. „Ich hätte nie gedacht, dass mir der Weinanbau so viel Spaß macht. Aber die Zufriedenheit meiner Kunden zeigt mir, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe“, meint die Weinspezialistin.

Von Cornelia Meerkatz