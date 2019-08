Usedom

In der Stadt Usedom steht der Sonntag unter dem Motto „Ein Schiff wird kommen“. Voraussichtlich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr legt erstmalig die „Weiße Düne“ am neuen Hafen an. Wie Kapitänin Jane Bothe erklärt, gehen die Gäste für etwa eine Stunde von Bord. „Es ist eine Charterfahrt, ein Zustieg ist an dem Tag für andere Gäste nicht möglich“, sagt sie. Zuschauer können sich das Ein- und Auslaufen am Hafen allerdings ansehen. Die Steuerfrau kann noch nicht genau sagen, ob sie häufiger in die Stadt kommt. „Ich werde mir erstmal anschauen, wie gut ich mit dem 45 Meter langen Segelschiff im Hafen manövrieren kann“, sagt sie. Das 110 Meter lange Segelschiff unternimmt beinahe täglich Ausflüge mit Gästen rund um Usedom.

Von Hannes Ewert