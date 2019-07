Wolgast

Das Fahrgastschiff „Weisse Düne“ ist neuer Dauerlieger im Wolgaster Stadthafen. Der Topsegelschoner, der seit dem Jahr 2005 jeweils während der Haupturlaubssaison von April bis Oktober regelmäßig zu Ausflugsfahrten ab Wolgast einlädt, ist nunmehr gänzlich von Greifswald nach Wolgast umgezogen. „Unser Greifswalder Büro in der Langen Straße 52 haben wir aufgelöst“, berichtet Kapitänin Jane Bothe, seit 2011 auch Eignerin des Schiffes „Weisse Düne“. „Unser neues Büro befindet sich ganz offiziell seit dem 1. Juli in Wolgast auf der Schlossinsel in der Hafenstraße 4.“ Dabei handelt es sich um das Objekt, in dem zuvor die Wolgaster Hafengesellschaft ihren Sitz hatte, die seit Anfang dieses Jahres zur Hafen Vierow GmbH gehört.

Für den Standortwechsel führt die 51-jährige Kapitänin mehrere Gründe an. „Unser Büro in Greifswald war viel zu klein. Außerdem haben wir dort stets vergebens nach Lagermöglichkeiten gesucht, die wir im Winter für unser Schiffsinventar brauchen, wie Rettungsinseln, Bäume, Bänke, Kompassstand, Segel und Tauwerk.“ Im neuen Domizil in Wolgast, das städtisches Eigentum ist, hätten sich ideale Bedingungen geboten. „Wir sind hier nun Mieter.“ Und: „ Wolgast ist ein super Standort, um in den südlichen Peenestrom und das Achterwasser zu starten.“

Ein gewohntes Bild: Die „Weisse Düne“ nach Passieren der Peenestrombrücke in Wolgast. Quelle: Tilo Wallrodt

Jane Bothe ist Kapitänin mit Leib und Seele. Spricht sie über das hiesige Segelrevier mit Greifswalder Bodden, Peenestrom, Achterwasser und den angrenzenden Wieken, gerät sie umgehend ins Schwärmen. Die Fahrgäste seien von den naturnahen Küstengewässern, die relativ spärlich von Wassersportlern genutzt würden, ebenso begeistert. „Wir haben einen guten Grundstock an Stammkunden, die immer wieder gerne zu uns an Bord kommen“, sagt Jane Bothe. Spontane Buchungen hingegen seien abhängig vom jeweiligen Saisonverlauf.

Der Aufwand, der nötig ist, um die 45 Meter lange, 6,40 Meter breite „Weisse Düne“, Baujahr 1909, zu erhalten, ist enorm. Erst im vergangenen Winter weilte das historische holländische Plattbodenschiff, das seit 2001 als Topsegelschoner getakelt ist, auf einer Stettiner Werft. Hier erhielt das Unterwasserschiff eine neue Antifouling-Beschichtung. Zudem wurden die Rahen rundum aufgearbeitet.

„Die ,Twee Gebroeders’ ist unser Hobby.“

„Mit der ,Weissen Düne’ bestreiten wir unseren Verdienst, die ,Twee Gebroeders’ ist unser Hobby“, erklärt die Kapitänin und verweist auf die jüngste Neuanschaffung, die seit einiger Zeit ebenfalls die Blicke der Wolgaster Hafenbesucher auf sich zieht. Ende 2017 legten sich Jane und ihr Ehemann Detlef Bothe den 15 Meter langen, ehemaligen holländischen Frachtensegler zu. Auch auf diesem Plattbodenschiff waren diverse Erhaltungsarbeiten nötig; im März erhielt die „Twee Gebroeders“ auf der Wolgaster Horn-Werft zudem einen neuen, grünen Anstrich.

„Früher wurden die großen Segelschiffe, die Wolgast anliefen, im Hafen entladen und deren Fracht auf kleinere Schiffe verladen, die in Richtung Süden weiterfuhren“, schildert die Kapitänin. „Dies kann man anhand unserer beiden Schiffe nun nachvollziehen.“ Auch mit der „Twee Gebroeders“ sollen perspektivisch Ausfahrten für Interessierte möglich sein. Neben zwei Besatzungsmitgliedern kann das Schiff, das ein holländischer Förderverein unter seine Fittiche genommen hat, zehn Gäste mit an Bord nehmen.

Im Winter gibt’s Poffertjes von Bord

Auch im Winter sollen beide Schiffe regelmäßig an bestimmten Tagen in Wolgast für den Publikumsverkehr geöffnet sein. „Dann wollen wir Gäste einladen und ihnen an Bord holländische Pfannkuchen, sogenannte Poffertjes, anbieten“, verkündet die Gastgeberin. Zudem würden beide Segler auch im Winter beleuchtet, um weithin sichtbar Wolgasts maritime Seite zu betonen.

Tom Schröter