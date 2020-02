Weißer Ring mit neuen Chefs in Greifswald und Ostvorpommern

Greifswald

Wohnungseinbruch, Cybermobbing, Taschendiebstahl oder sexueller Missbrauch: Wer einmal Opfer von Gewalt oder Kriminalität wurde, hat es oft schwer, das Erlebte zu verarbeiten. Doch es gibt Hilfe: Der gemeinnützige Verein „Weißer Ring“ steht Betroffenen zur Seite, berät ehrenamtlich, unterstützt, vermittelt im Bedarfsfall weitere Hilfsangebote.

„In Mecklenburg-Vorpommern haben wir über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter“, sagt Uta-Maria Kuder, Landesvorsitzende des Weißen Rings. Damit sei der Verein zwar gut aufgestellt. Dennoch sei er ständig bestrebt, neue Mitarbeiter, aber auch Mitglieder zu gewinnen. Sie würden helfen, weitere Einnahmen zu generieren, die Opfern zugute kämen. Allein 2019 habe der Weiße Ring in MV 250000 Euro ausgeschüttet, darunter auch Spendeneingänge sowie Einnahmen durch Geldbußen, die auf einen richterlichen Beschluss zurückzuführen waren. Der Weiße Ring besitze vor anderen Hilfsorganisationen vor allem zwei Vorteile, so Kuder: „Wir sind auch am Wochenende und nach Geschäftsschluss für Opfer ansprechbar. Und wir können unkompliziert und unbürokratisch helfen“, sagt sie.

Genau das ist das Ziel von Korbinian Geiger, der seit elf Jahren beim Weißen Ring ehrenamtlich mitarbeitet und am Freitag im Greifswalder Rathaus zum Leiter der Außenstelle Greifswald ernannt wurde. Der Allgäuer kam einst zum Studium nach Greifswald, arbeitet als Rechtsanwalt in der Hansestadt und weiß, dass eine Gewalterfahrung „für Opfer schwer zu bewältigen ist“. Häufig seien sie traumatisiert und brauchten jemanden, der ihnen Halt und Orientierung gebe. Sieben ehrenamtliche Mitarbeiter stünden dafür zur Verfügung. „Wir sind bunt gemischt, vom Studenten über Lehrer bis hin zu Rentnern“, sagt der 37-Jährige, der sich über die neue Verantwortung freut.

Ebenso wie Joachim Langert, der als neuer Außenstellenleiter für den Bereich Ostvorpommern fungiert. Der aus Dresden stammende 61-Jährige arbeitete 33 Jahre bei der Kriminalpolizei, bevor er als pensionierter Beamter in den Norden zog und 2017 sein Ehrenamt beim Weißen Ring auf Rügen begann. Dort war er zuletzt stellvertretender Leiter, zog voriges Jahr jedoch nach Lubmin und wechselte damit zur Außenstelle Ostvorpommern. Seine früheren Aktivitäten als Sprecher des AfD-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen waren für Kuder kein Hindernis, ihn mit dem neuen Amt zu betrauen. Da Langert erklärt habe, keine öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten für die AfD zu unternehmen und auch den Verhaltenskodex der Opferhilfe unterzeichnet habe, stünde dem Ehrenamt nichts entgegen, sagte sie auf OZ-Nachfrage. Die Opferschutzorganisation hatte 2018 folgenden Beschluss gefasst: „Niemand darf mehr innerhalb der Organisation eine ehrenamtliche oder hauptamtliche Funktion ausüben, der Parteien oder Organisationen angehört, die Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit vertritt.“ „Das, wofür die AfD mittlerweile steht, ist mit unserem Verhaltenskodex für die Opferhilfe nicht zu vereinbaren“, hatte damals der neue Bundesvorsitzende des Weißen Rings, der ehemalige BKA-Chef Jörg Ziercke, gesagt.

Opfer von Kriminalität bekommen hier Hilfe: Korbinian Geiger 0151/55164713, wr_geiger@gmx-topmail.de oder Joachim Langert 0151/55164676; wr.achim.langert@gmx.de

Von Petra Hase