Weit über 600 Einsätze der Feuerwehren in Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald

Sturmtief Zeynep mit Orkanböen bis zu 170 Kilometer pro Stunde hielten in Vorpommern-Greifswald Polizei, Feuerwehren und Rettungsdienste die gesamte Nacht in Atem. „Die Einsatzkräfte unserer freiwilligen Feuerwehren waren flächendeckend unterwegs. Unsere Leitstelle registrierte von Freitag 15 Uhr bis Sonnabendmittag bereits 680 Einsätze“, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Nachfrage. Häufig drohten Bäume auf Gebäude zu stürzen. Vielerorts lagen dicke Stämme auf Straßen, die beräumt werden mussten. Herabfallende Ziegel von Dächern erforderten ebenfalls Einsätze, um Personenschäden zu vermeiden. „Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 109 in Höhe der Bft-Tankstelle wurde ein Auto mit einem Anhänger von der Straße geweht, dabei erlitten drei Personen leichte Verletzungen“, berichtet Froitzheim.

Aufgrund des Unwetters sei die Leitstelle des Landkreises schrittweise personell verstärkt worden. Am Sonnabendvormittag arbeiteten sieben Mitarbeiter, um einen reibungslosen Ablauf der Einsätze zu koordinieren.

Baum fiel auf Feuerwehrfahrzeug

Viele Notrufe gingen auch bei der Polizei ein. Allein im Bereich der Polizeiinspektion Anklam nahmen die Beamten während des Sturms 42 Notrufe entgegen, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. In 20 Fällen kollidierten Autofahrer demnach mit Bäumen. Der Gesamtsachschaden wird auf 101.800 Euro geschätzt. Der schwerste Unfall bis zum Mittag ereignete sich laut Polizei auf der B 109 bei Diedrichshagen. Dort kollidierte ein Pkw mit einem Baum, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. „Während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr fiel ein weiterer Baum auf diese, so dass an der Feuerwehr ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand“, so die Polizeisprecherin. Auf der B 111 bei Buddenhagen fuhren gleich drei Fahrzeuge in einen umgestürzten Baum. Bei dem Unfall wurden der 34-jährige Fahrzeugführer und seine 14-jährige Mitfahrerin leicht verletzt, heißt es. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehren in Greifwald waren pausenlos im Einsatz. Quelle: Petra Hase

THW und Bauhof unterstützten Feuerwehren in Greifswald

Etwas Erleichterung herrschte am Sonnabendvormittag bei Greifswalds Oberbürgermeister: „Zeynep hat uns nicht mit voller Wucht getroffen“, so Stefan Fassbinder. Zwar verursachte das Sturmtief zahlreiche Sachschäden. Doch zum Glück habe es keine Personenschäden gegeben. „40 Einsatzkräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Greifswald rückten seit Freitagabend mit Unterstützung von Mitarbeitern des Tiefbau- und Grünflächenamtes zu 37 witterungsbedingten Einsätzen aus“, informierte Stadtsprecherin Andrea Reimann. Zudem sei die Hilfe von 17 Kameraden des Technischen Hilfswerks (THW) in Anspruch genommen worden. Das Team der Ortsgruppe sei aufgrund seiner besonderen technischen Fähigkeiten hinzugezogen worden. „Hauptsächlich handelte es sich bei den Einsätzen um entwurzelte oder umgeknickte Bäume beziehungsweise Bäume, die umzustürzen drohten. Darüber hinaus mussten umherfliegende, lose Bauteile gesichert werden“, sagte Reimann.

OB dankt allen Einsatzkräften

Daneben habe es drei Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, eine Tierbergung und eine Notfalltüröffnung gegeben. Die ehrenamtlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten zum großen Teil am Sonnabendnachmittag aus dem Dienst entlassen werden. Die Berufsfeuerwehr werde gemeinsam mit dem THW unter Leitung der Befehlsstelle der Feuerwehr Greifswald vorerst weiter im Dienst bleiben. Wie schon beim Sturmtief Nadia im Januar hatte die Greifswalder Berufsfeuerwehr seit Freitagabend die Koordinierung der Einsätze im Stadtgebiet selbst übernommen, um die Leitstelle des Landkreises zu entlasten. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder dankte allein Einsatzkräften von Feuerwehr, THW und städtischem Bauhof, die in den Stunden unterwegs waren.

Ziegel fielen vom Dach

Zu ihnen gehörte auch Gruppenführer Hannes Klietsch von der FFW Greifswald. Gemeinsam mit Jonas Eichelbaum, Laura Bürger, Jannic Genzinger, Philipp Bruder und Detlef Below sicherte er am Sonnabend gegen 11 Uhr das Haus Fischstraße 10, nachdem Ziegel vom Dach fielen. Um die Verletzungsgefahr für Menschen zu minimieren, wurden auch weitere lose Ziegel vom Dach genommen. Um die se zeit hatten die Kameraden bereits eine lange Nacht hinter sich . „Wir sind seit 23 Uhr im Einsatz“, sagt der 30-jährige Klietsch. Die Müdigkeit sah man ihnen jedoch nicht an. Durchhaltevermögen ist ihre Stärke. Von Einsatzort ging es zu Einsatzort: Nach Ladebow, wo Teile eines Balkons herabstürzten, ging es zur Gaußstraße und später zur Feldstraße, wo jeweils ein Baum auf ein Auto fiel. Nach einer Kaffeepause am Stützpunkt rechnete das Team, zu dem auch zwei Kollegen der Berufsfeuerwehr gehörten, mit weiteren Einsätzen.

In der Fischstraße waren auch Ziegel vom Dach des Hauses Nummer 10 gefallen. Quelle: Petra Hase

Großes Loch im Dach vom Klex

Ein anderes Einsatzteam war zuvor ebenfalls mit langer Leiter am Jugendzentrum Klex in der Langen Straße 14 gefragt, weil sich dort wiederholt Ziegel vom Dach gelöst hatten und auf den Gehweg in der Wollweberstraße herabfielen. „Gegen 2 Uhr erhielt ich einen Anruf einer Anwohnerin“, berichtet Jugendsozialarbeiterin Yvonne Görs ziemlich geknickt. Denn bereits die Sturmtiefs Nadia und Ylenia hatten für Schäden am Dach gesorgt. „Beim ersten mal fiel nur ein Teil der Firststeine herunter, am Donnerstag dann die komplette rechte Seite. Und Sturmtief Zeynep riss jetzt auch noch ein großes Loch ins Dach“, sagt sie. Die herabfallenden Ziegel beschädigten zugleich das intakte Dach des Anbaus. „Zum Glück gibt es mit dem Immobilienverwaltungsamt der Hansestadt eine gute Zusammenarbeit, sodass auch diese Schäden hoffentlich schnell wieder beseitigt werden können“, so Görs.

Der Sturm verursachet in der Nacht vom Freitag zum Sonntag ein Loch im Dach des Jugendzentrums Klex in Greifswald. Quelle: Petra Hase

Carsten Kliemann nahm am Sonnabend Dachziegel vom Anbau des Klex herunter, sie sollen möglichst wiederverwendet werden. Quelle: Petra Hase

Kabelbahn löste sich am Heizkraftwerk

Unweit vom Klex, am Blockheizkraftwerk der Stadtwerke in der Kapaunenstraße, kam die Greifswalder Feuerwehr ebenfalls zum Einsatz. Großflächig wurde das Objekt mit Flatterband abgesperrt, weil sich eine Kabelbahn am Schornstein gelöst hatte und im Wind flatterte. „Es handelt sich um die Kabelbahn für die Mobilfunkantennen, die dort installiert sind“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Thomas Prauße auf OZ-Nachfrage. Auch wenn sich der lange Edelstahlschornstein des Kraftwerks leicht im Sturm bog, bestehe keinerlei Gefahr, dass dieser umkippe, versicherte der Konzernchef.

Am Blockheizkraftwerk der Stadtwerke hatte sich eine Kabelbahn gelöst. Quelle: Petra Hase

„Wir haben das Gelände trotzdem weiträumig absperren lassen, damit Spaziergänger dort nicht zu Schaden kommen, falls sich Kabel lösen“, sagte er. Die Reparatur werde voraussichtlich am Montag erfolgen, wenn sich der Sturm gelegt habe und Menschen nicht mehr dem Risiko von Verletzungen ausgesetzt seien. Laut Prauße gab es trotz der heftigen Böen keine Stromausfälle in Greifswald. „Wir hatten lediglich ein paar Spannungsschwankungen, die aber ohne Folgen für die Verbraucher blieben.“ Die bei Sturmtiefs häufig anfälligen Freileitungen, wie es sie noch zuhauf auf dem flachen Land gebe, seien bereits vor Jahren in der Hansestadt abgeschafft worden.

Erhebliche Schäden im Stadtforst

Während das Sturmtief Zeynep für die Menschen und Gebäude in der Hansestadt noch relativ glimpflich abging, wüteten die Orkanböen im Stadtforst erheblich: Massenhaft kippten in den Waldstücken nördlich von Greifswald um. „Es sieht verheerend aus. Hat das Sturmtief Nadia neulich etwa 10000 Festmeter heruntergeholt, sind es jetzt bestimmt noch einmal 10000 Festmeter“, berichtet Stadtförster Bent Knoll nach einer ersten Rundreise durch die Bestände bei Jeeser, Gristow, im Dammbruch und in den Kirchdorfer Tannen. Während dem Sturm Ende Januar vor allem Fichten nicht gewachsen waren, seien ihm jetzt Kiefern, Lerchen und Douglasien zum Opfer gefallen.

Von Petra Hase