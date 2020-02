Weitblick über Heringsdorfs Küste: So soll der Baumwipfelpfad aussehen

Heringsdorf

Einzigartige Perspektiven verspricht der Baumwipfelpfad, für den am Montag offizieller Baustart war. Der Betreiber, die Erlebnis Akademie AG, will in einem halben Jahr die Naturerlebniseinrichtung nahe dem Heringsdorfer Bahnhof fertigstellen. „Im Sommer 2020 soll der barrierearme Pfad eröffnet und für Besucher erlebbar werden“, sagt AG-Sprecherin Patrizia Müller.

Auf einer Pfadlänge von etwa 1350 Metern wird der Holzsteg über mehrere Lernstationen in den Themenbereichen Umweltbildung, Naturpark Usedom sowie heimische Flora und Fauna verfügen. „Erlebnisstationen mit spannenden Wackelelementen in luftiger Höhe laden zum Mitmachen ein. Beim Gang auf Höhe der Wipfel eröffnen sich einzigartige Perspektiven, die bereits einen kleinen Vorgeschmack geben auf die Aussicht vom etwa 33 Meter hohen viereckigen Aussichtsturm, der der alten Bismarckwarte nachempfunden wurde“, so Patrizia Müller.

Aussichtsturm entsteht zuerst

Auf der obersten Turmplattform ist ein 25 Quadratmeter großes begehbares Netz geplant. Der Pfad soll für Rollstuhlfahrer und Besucher mit Kinderwagen über einen Aufzug im Aufstiegsturm erreichbar sein.

Die Animation zeigt das künftige Eingangsgebäude mit dem Aufstiegsturm zum Pfad am Heringsdorfer Bahnhof. Quelle: Stöger + Kölbl Architekten

Zunächst erfolgen die Einrichtung der Baustelle sowie vorbereitende Bodenarbeiten. Ab März sind der Hochbau und die Errichtung des Aussichtsturms geplant. „Danach sind die Gebäude an der Reihe“, so die Sprecherin. Auch bei dem Projekt auf Usedom arbeitet die Erlebnis Akademie AG (eak) mit dem österreichischen Unternehmen Wiehag zusammen. „Für die Betonarbeiten sowie sämtliche Elektro- und Installationsarbeiten wie auch bei der Realisierung der Außenanlagen werden regionale Firmen hinzugezogen“, heißt es vom Unternehmen.

200 000 Besucher im Jahr

Rund acht Millionen Euro investiert die eak in das Bauvorhaben und rechnet ab 2021 mit einer Besucherzahl von rund 200 000 pro Jahr. Eine Eingangshalle mit Shop, Gastronomie und Biergarten rundet das Gesamtangebot des Baumwipfelpfads ab. Als Besucherparkplatz sollen Stellflächen auf dem Grenzparkplatz in Ahlbeck ausgewiesen werden.

Die Animation zeigt die Turmaussichtsplattform mit dem 25 Quadratmeter großen begehbarem Netz. Quelle: Stöger + Kölbl Architekten

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 in Bad Kötzting ( Bayerischer Wald) als AG gegründet. In Deutschland betreibt sie aktuell vier Anlagen: die Baumwipfelpfade im Bayerischen Wald (2009), im Schwarzwald (2014), an der Saarschleife im Saarland (2016) sowie das Naturerbe Zentrum Rügen inklusive Baumwipfelpfad (2013). In Tschechien und der Slowakei ist sie im Rahmen eines Joint Venture an den Baumwipfelpfaden in Lipno (2012), im Riesengebirge (2017) und in der Hohen Tatra (2017) beteiligt.

Seit Sommer 2018 gibt es einen Baumwipfelpfad im österreichischen Salzkammergut in Gmunden auf dem Grünberg. Der neueste Pfad, Pohorje, wurde im September 2019 in Slowenien eröffnet. Parallel zum Pfad auf Usedom soll ein weiterer im französischen Drachenbronn errichtet werden.

Mehr zum Thema:

Von Henrik Nitzsche