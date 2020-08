Weitere Geräte für Bewegungsparcours in Wolgast

Wolgast

Der Bewegungsparcours „Spielerisch fit durch sanfte Bewegung und Massage“ an der Backofentrift in Wolgast hat Zuwachs bekommen: Am Freitagmorgen wurden drei weitere Fitnessgeräte – ein Armfahrrad, ein Oberkörpertrainer und ein Rider – für den allgemeinen Gebrauch freigegeben. Zuvor hatte Angela Möws von der Kinderfreund GbR festgestellt, dass die Geräte in einem TÜV-gerechten Zustand sind.

Diese Info-Tafel gibt Auskunft über die Handhabung der insgesamt sechs Sportgeräte des Bewegungsparcours. Quelle: Tom Schröter

Auch wurde am Weg eine Informationstafel aufgestellt, auf der die Nutzer der nunmehr insgesamt sechs Geräte über deren sachgemäße Handhabung aufklärt werden. Bereits im Januar dieses Jahres waren entlang der Backofentrift ein Rücken-, ein Ganzkörper- und ein Beintrainer platziert worden. Die aus Edelstahl bestehenden Elemente sind robust gebaut und kosteten jeweils mehrere Tausend Euro.

