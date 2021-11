Koserow

Bevor die weitere Planung für einen von der Kundschaft lebhaft geforderten weiteren Supermarkt/Vollsortimenter in Koserow vorangetrieben werden kann, muss die Gemeinde gemäß einer Forderung aus Schwerin ein Einzelhandelsgutachten für das Bernsteinbad erarbeiten lassen. Dafür vergab die Gemeindevertretung am 15. November in nicht öffentlicher Sitzung den Auftrag an die Firma Cima Beratung und Management mit Sitz in Lübeck.

Für knapp 10 000 Euro wird das Unternehmen innerhalb von rund zwölf Wochen wichtige Parameter für Koserow zusammenfügen, um eine gut begründete Entscheidung zu Standort und Größe des Marktes, für den bislang Rewe im Gespräch ist (die OZ berichtete), treffen zu können.

Experten prüfen insgesamt vier Standorte

Die Experten müssen wichtige Rahmendaten sammeln, darunter zur Entwicklung der Einwohnerschaft, Leistungsstärke des Einzelhandels, zum Kaufkraftpotenzial, zur Tourismusentwicklung und zum Nahversorgungskonzept. Geprüft werden noch einmal insgesamt vier innerörtliche Standorte: unweit der Inselküche (wie bisher kontrovers diskutiert), zwischen der Bundesstraße 111 und den Bahngleisen (neben den Parkplätzen für Karls Erlebnisdorf), an der Förster-Schrödter-Straße sowie an den Torflöchern.

Für den 25. November ist derweil eine gemeinsame Beratung von interessierten Gemeindevertretern und Mitgliedern der Bürgerinitiative in Sachen Supermarkt geplant. Beide Seiten wollen dabei Möglichkeiten erörtern, möglichst im weitgehenden Konsens verbindliche Absprachen zur Errichtung eines zweiten Marktes für die Koserower und die Gäste des Seebades hinzubekommen. Gelinge dies, so informierte Bürgermeister René König, könnte man den künftigen Fortgang des Projektes im Sinne der Marktkunden, Einwohner und Feriengäste gemeinsam befördern.

Von Steffen Adler