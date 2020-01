Wendungen und juristische Winkelzüge: So liefen die Plädoyers im Leonie-Prozess

Neubrandenburg

Weiter auseinander als in dem Prozess gegen David H. können Anklage und Verteidigung am Ende monatelanger Verhandlungen wohl nicht liegen: Neunzehn Mal saßen sich die Anwälte in Neubrandenburg vor Gericht gegenüber. Sie haben dieselben Zeugen gehört, haben dieselben Beweise gesichtet, haben dieselben Gutachter befragt – und doch kommen die Männer in ihren abschließenden Worten zu entgegengesetzten Schlüssen.

Am Ende des Tages fordert die Anklage lebenslange Haft wegen Mordes an der sechsjährigen Leonie durch aktives Tun ihres Stiefvaters David H. Aufseiten der Verteidigung fällt das Wort Freispruch – wenn auch nicht in Form eines Antrages. Die Anwälte Bernd Raitor und Jörg Fenger haben sich stattdessen zu einem „cleveren Zug“ entschieden. So nennt es der Anwalt des Nebenklägers Oliver E., Leonies leiblicher Vater.

Staatsanwalt: Mord durch aktives Tun

Der Montag beginnt mit einem Ritual, das die Prozessbeobachter zig mal gesehen haben: Der Angeklagte wird in Hand- und Fußschellen, mit einer Aktenmappe vor dem Gesicht in den Saal geführt. Der Richter eröffnet die Verhandlung. Die Fotografen stecken ihre Kameras in die Tasche. Ein Justizbeamter nimmt David H. die Handschellen ab. Der Angeklagte legt die Aktenmappe nieder. Das Publikum schaut in sein Gesicht: spitze Nase, Pausbacken. Jungenhaft. Normal.

Für die erste Überraschung an diesem Morgen sorgt Staatsanwalt Bernd Bethge. Er möchte den achten Anklagepunkt ändern. Statt Mord durch Unterlassung soll das Gericht nun über Mord durch aktives Tun entscheiden.

Seine Begründung: Der Ankläger sieht es als glaubhaft an, dass David H. seine Lebensgefährtin mehrfach daran gehindert hat, mit Leonie zum Arzt zu fahren oder einen Krankenwagen für das schwer verletzte Kind zu rufen. Der Stiefvater habe das Handy der Mutter versteckt und später einen Notruf nur vorgetäuscht.

Sollte Tod des Kindes Gewalttaten vertuschen?

Nebenklage-Anwalt Falk-Ingo Flöter stimmt dem Staatsanwalt zu. Für ihn ist klar, dass David H. mit seinem Verhalten den Tod des Kindes herbeiführen wollte, um damit seine Tat – die schwere Gewalt gegen die Sechsjährige – zu vertuschen. Das Kind sollte nicht mehr die Gelegenheit haben, zu verraten, dass ihre massiven Verletzungen durch ihn verursacht wurden – und nicht durch einen Treppensturz.

Auch bei den Schlussworten hat der Staatsanwalt das erste Wort. Im ruhigen Ton fasst er zusammen, was er David H. zur Last legt: Im November 2018 habe der Angeklagte den zweijährigen Noah in der Küche schwer geschüttelt und ihn gegen die Wand geschleudert. Kopfverletzung, Rippenbrüche und Blutspritzer an den Wänden sollen von dem Vorfall stammen. Grund für den Gewaltausbruch soll ein zerbrochener Teller gewesen sein. Das Kleinkind habe Geschirr abtrocknen sollen und ihn dabei fallen lassen.

Staatsanwalt: Mutter ist „nicht die hellste Kerze auf der Torte“

Weiterhin habe der Angeklagte am 8. Januar 2019 Leonie schwer geschüttelt, sie zu Boden geworfen und auf das liegende Kind eingetreten und geboxt. Die Rechtsmedizinerin führte Verletzungen am Kiefer sowie die Brüche von Ellenbogen und Daumen auf diesen Tag zurück.

Am 12. Januar schließlich soll David H. nach Auffassung des Staatsanwaltes so schwer mit der Faust oder dem Griff des Puppenwagens auf das Mädchen eingeprügelt haben, dass wichtige Venen im Kopf abrissen und Blut ins Gehirn floss. Die Leber und der Darm des Kindes wurden dabei ebenfalls verletzt.

Mit drastischen Worten beschreibt Bernd Bethge Leonies Mutter. Sie sei „nicht die hellste Kerze auf der Torte“. Man müsse ihren verminderten Intellekt und ihre Persönlichkeitsstruktur berücksichtigen. Einen Grund zur Strafmilderung sehen Staatsanwaltschaft und Nebenkläger bei David H. dagegen nicht. Beide fordern für ihn deshalb lebenslange Haft.

Verteidiger: Anklagepunkte haben sich nicht bestätigt

„Haben sich die Anklagepunkte bestätigt?“, fragt Verteidiger Jörg Fenger in seinem Plädoyer. Und er liefert sofort die Antwort: „Nein, das ist ihr nicht gelungen.“ Nachdem auch das Wort „Freispruch“ fällt, muss der Richter die Zuschauer und Oliver E. zu Ruhe rufen. Der Anwalt zählt zahlreiche Widersprüche in den Aussagen von Leonies Mutter auf, die als Zeugin gegen David H. vernommen worden war.

Auch Verteidiger Raitor bleibt bei der Version des Angeklagten: Es habe einen Treppensturz gegeben. Bei den weiteren Verletzungen der Kinder könne nicht geklärt werden, woher diese stammen – auch Stürze oder Gewalt durch die Mutter seien möglich. Einen Grund etwas zu vertuschen habe es für den Angeklagten nie gegeben. Der Notarzt wurde gerufen, sobald den Eltern klar war, wie schlecht es Leonie gegangen sei.

Seine Ausführungen beendet Raitor mit einem juristischen Schachzug: „Einen Antrag stellen wir nicht. Wir überlassen dem Gericht die Bewertung und bitten um ein gerechtes Urteil.“ Das soll am 9. Januar gesprochen werden.

Von Juliane Schultz