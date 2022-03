Weniger Züge, leere Baustellen: So lähmt Corona Firmen auf Usedom

Heringsdorf/Zinnowitz

UBB-Chef Jörgen Boße klopft drei Mal auf Holz und freut sich, dass Busse und Bahnen auf der Insel Usedom wieder planmäßig fahren. In der vergangenen Woche sah die Situation noch anders aus, denn der Krankenstand war innerhalb der Belegschaft aufgrund vieler Corona-Infektionen so hoch, dass der Normalbetrieb nicht mehr aufrechterhalten werden konnte. „Zwanzig Prozent der Kollegen meldeten sich mit einem Krankenschein ab. Manche für eine Woche, andere gleich für zehn Tage“, so Boße. Ob Fahrdienstleiter, Mitarbeiter der Werkstatt oder Lokführer – viele infizierten sich mit dem Virus.

Die Folge: Die Züge fuhren morgens eine Stunde später als gewöhnlich los und die letzte Fahrt des Tages war um 17.30 Uhr. „Danach gab es nur noch unregelmäßigen Schienenersatzverkehr, weil wir schlichtweg kein Personal mehr hatten“, sagt er. Jetzt sei die Situation entspannt. „Die Kollegen kommen alle aus der Corona-Quarantäne zurück und wir haben wieder regelmäßigen Verkehr – sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße.“

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald klettert die Corona-Inzidenz von 2400 auf neue Rekordwerte. Nicht alle Infektionen haben schwerwiegende Verläufe zur Folge, doch die Arbeitswelt kann mitunter in Mitleidenschaft gezogen werden.

Abläufe müssen improvisiert werden

„Wir müssen unsere Abläufe stark improvisieren und haben abteilungsübergreifend gearbeitet Das Team hilft sich untereinander sehr gut“, erklärt Petra Bensemann vom Hotel „Das Ahlbeck“. Bis zu 20 Prozent ihrer Belegschaft waren krankgeschrieben. „Manchmal waren es die Kollegen selbst, ein anderes mal die Kinder. Es war ein ständiges Wechselspiel“, sagt sie. In den kommenden Tagen kommt ein Großteil der Arbeitnehmer zurück aus der Corona-Isolation. Eine Folge des Personalausfall: Außer-Haus-Gäste konnten nicht immer bedient werden und andere Programme mussten abgespeckt werden.

In der Baubranche geht es langsamer zu als gewohnt

Auch in der Baubranche auf der Insel Usedom ging es auf den Baustellen manchmal etwas langsamer zu als gewohnt. „Bei mir hat es mal das halbe Team getroffen und sie waren zu Hause. Die Kollegen fehlten dann mal zehn Tage und die Arbeit musste dann nachgeholt werden. Dass es so ist, höre ich aber von sehr vielen Kollegen“, sagt Bauunternehmer Alexander Kügler aus Zinnowitz.

Einzig die Bürokratie bleibt bei Kügler hängen. „Der Lohn wurde für die Kollegen zunächst fortgezahlt, aber ich kann mir das Geld von den Ämtern wiederholen. Bislang habe ich noch keinen Cent gesehen“, erklärt er.

Seeklause: Viertel der Belegschaft krank zu Hause

„Es gab Zeiten, in welcher ein Viertel der Belegschaft mit Corona infiziert war oder in Quarantäne saß“, berichtet Frank Römer, Inhaber der Seeklause in Trassenheide. Hinzu kommen Azubis, die die Schulbank drücken oder Kollegen, die regulär Urlaub nehmen. „Für die verbliebenen Kollegen war es eine Herausforderung, aber wir konnten glücklicherweise noch alle Leistungen für die Gäste anbieten“, sagt er. Die Infektionen hätten sich über alle Abteilungen gleichermaßen verteilt. „Die Mitarbeiter werden bei uns jeden Tag getestet – egal wie oft sie geimpft sind“, erklärt er. Allein durch dieses Prozedere konnten einige infizierte Mitarbeiter quasi aus dem Verkehr gezogen werden. „Manchmal kamen die Kollegen aus dem Wochenende zurück, ein anderes Mal aus dem Urlaub und sie brachten das Virus mit nach Hause. Die Übertragungen entstanden oft im privaten Bereich.“ Ein Notfallplan wurde im Vorfeld erarbeitet, doch dieser musste noch nicht aus der Schublade geholt werden. „Wir sind stolz auf die Mitarbeiter, dass sie dafür gesorgt haben, dass die Gäste von den Personalausfällen nichts spürten“, so Frank Römer.

Mobile Schadstoffentsorgung fällt krankheitsbedingt aus

Auch beim Landkreis Vorpommern-Greifswald muss nun der Wertstoffhof Helmshagen bei Greifwald aus personellen Gründen schließen. Wie die Pressestelle mitteilt, bleibt die Anlaufstelle ab Mittwoch geschlossen. Zudem wird die mobile Schadstoffsammlung ab Donnerstag im gesamten Landkreis ausgesetzt. Grund in beiden Fällen ist der krankheitsbedingte Ausfall zahlreicher Mitarbeiter bei der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (EGVG). Bürger werden gebeten, bei Bedarf den Wertstoffhof in Greifswald am Eckhardsberg 12 zu nutzen.

Küchenpersonal in Quarantäne geschickt

Auch bei den Seetelhotels, Usedoms größtem touristischem Arbeitgeber mit 17 Hotels und Beherbergungseinrichten, waren komplette Küchenteams von Corona-Infektionen betroffen. „Innerhalb der Hotel-Gruppe konnten wir Personal aus anderen Häusern abziehen, um sie woanders einzusetzen. Darin liegt der Vorteil einer großen Hotelgruppe“, erklärt Walter C. Neumann aus der Geschäftsführung des Hauses. Allerdings konnten auch einige Mitarbeiter dann keine Überstunden oder Urlaub abbauen. „Kurz vor der Saison wird dies zum Problem, denn in der Hauptsaison wird es immer schwieriger Überstunden abzubauen“, sagt er. Die Gäste spürten den Ausfall der Küchen nur sehr wenig. „In benachbarten Hotels sind die Gäste einfach zum Frühstück ins andere Haus. Innerhalb der Woche war die Auslastung der Häuser in dieser Jahreszeit relativ gering – deshalb war dies verkraftbar“, erklärt er.

