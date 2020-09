Ahlbeck

Es war die Wendezeit. „Wir wurden arbeitslos. Mit dem Trinken wurde es immer mehr. Unsere beiden Kinder haben fürchterlich darunter gelitten. Rund um die Uhr wurde getrunken, überall in der Wohnung war der Alkohol versteckt – Bier, Wein, Schnaps, ich habe alles in mich reingeschüttet. Ich konnte nichts mehr essen, ich war ein Wrack. Wenn man stets betrunken ist, bekommt man nichts auf die Reihe. Und da ist dann ständig die Angst, man könnte die Fahne riechen.“

Rita P. (Name geändert) aus Ahlbeck erzählt ganz unaufgeregt von ihrer schlimmsten Zeit im Leben. Zwischendurch schüttelt sie aber immer wieder mit dem Kopf. Es ist wie ein Zeichen an sich selbst – wie konntest du nur. Sie ist dem jahrelangen Alkoholmissbrauch entkommen. „Mehrmals musste ich ins Krankenhaus. Meine Bauchspeicheldrüse hatte nicht mehr mitgemacht.“

Seit gut 20 Jahren ist sie trocken. So lange gibt es nun schon die Ortsgruppe Heringsdorf der Anonymen Alkoholiker. Treffen heißen hier Meetings. Heute ist wieder so ein Meeting. Jeder, der will, kann kommen. Keiner muss seinen Namen nennen. „Es gibt auch Meetings, da sagt man auch nichts und hört einfach zu.“

Einen Kasten Bier und Liter Wein am Tag

Diesmal sind es nur zwei. Rita P. und Horst L. (Name geändert). Er ist gebürtiger Neubrandenburger, lebt seit neun Jahren in Neuhof. „Kurz und hart“ – so beschreibt er seine schwere Krise. Seine Frau habe es mit der Treue nicht so genau genommen. Er trank, immer mehr. Das war Mitte der 90er Jahre. Einen Kasten Bier und Liter Wein am Tag – das kam schon mal vorbei. „Man fühlte sich gut, wenn man trinkt. Man sah mir nicht an, wenn ich einen geschnasselt hatte.“

Heute hat der 76-Jährige den Alkohol hinter sich gelassen. „Wenn bei Feiern getrunken wird, bin ich bei Wasser oder Saft. Das stört mich nicht mehr.“ Die regelmäßigen Meetings in der kleinen Gruppe haben ihm geholfen, seinem Leben wieder Struktur zu geben. „Wir sind Gleichgesinnte und reden sehr offen miteinander.“

Auf Usedom sei es die einzige Ortsgruppe. Bislang fanden die Meetings in der Heringsdorfer Kurklinik statt. Nun treffen sich die Anonymen Alkoholiker jeden Freitag um 19 Uhr in einem kleinen Raum in der Friedrich-Schiller Straße 33 in Ahlbeck. „Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und noch leidenden Alkoholikern zu helfen“, bringt es Rita P. auf den Punkt.

Alkohol- und Cannabisproblem bei Jugendlichen

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald gibt es viele Anlaufstellen für Suchtberatung. Eine davon ist die Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke in Greifswald. „Aktuell sind es viele Jugendliche, die mit Alkohol- und Cannabiskonsum zu tun haben“, sagt Kathrin Seemann, Vorsitzende vom Förderverein für Suchtkrankenhilfe. In den Selbsthilfegruppen sei die Nachfrage derzeit hoch. „In den vergangenen Monaten haben wir mehr Patienten mit einem Alkoholproblem, coronabedingt. In Zeiten von Kurzarbeit und Homeoffice fangen viele am Tag früher an zu trinken, weil der feste Arbeitsrhythmus weggefallen ist.“

Die Anzahl der Klienten in der Suchtberatung haben sich im Landkreis Vorpommern-Greifswald von 2018 zu 2019 nur unerheblich erhöht, wie Birgit Grämke von der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen MV informiert. „2018 waren es insgesamt 1352, davon 831 mit Alkoholsucht.“ Mit 650 sind die Männer deutlich in der Überzahl. 2019 lag die Zahl bei 1396, davon 901 wegen Alkohol. Hier waren es 704 Männer und 197 Frauen.

Hemmschwelle für Hilfe bei Frauen höher

Für die Inanspruchnahme von Hilfe sei die Hemmschwelle bei Frauen deutlich höher, hat Kathrin Seemann festgestellt. „Mutter zu sein und alkoholabhängig, da ist dieses Schamgefühl.“

Rita P. kennt das. „Unsere Kinder haben uns aber verziehen. Sie haben wieder Vertrauen zu uns“, sagt sie. Ihr Mann habe in der Zeit ebenfalls viel getrunken. „Nach einem Kreislaufzusammenbruch musste er reanimiert werden. Dann haben wir uns Hilfe geholt, eine ambulante Kur gemacht und mit Psychologen gesprochen. Zum Glück war das Jugendamt nie ein Thema.“

Sie wünscht sich, dass noch mehr den Weg in die Gruppe finden. „Das Problem ist definitiv da. Wir geben keine Ratschläge. Wir hören zu. Nimm dir mit, was du gebrauchen kannst, von dem was gesprochen wurde.“

Kontakt zur Ortsgruppe: 0176/38188431

Hier finden Sie auch Hilfe:

Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke, Friedrich-Loeffler-Str. 13a, Greifswald (03834/89 92 35)

Suchtberatungs- und Behandlungsstelle im Beratungs- und Therapiezentrum der Volkssolidarität Nordost, Heilige-Geist-Straße 2, Anklam (03971/2905433)

Johanna-Odebrecht-Stiftung, Außenstelle Heringsdorf, Delbrückstraße 1-4 (038378/81439)

Blaues Kreuz, Begegnungsgruppe Wolgast, Baustraße 19a. Willkommen sind Suchtbetroffene, Angehörige von Süchtigen. Treff ist jeden Donnerstag um 19 Uhr (0170/5210072)

