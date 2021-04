Wer zu Hause gerne kocht, der kennt sich mit dem Anbraten, Kochen und Zubereiten von Speisen aus. Manchmal muss man sein Gericht bei der Zubereitung auch Ablöschen. Das geht in der Regel ohne die Beteiligung der Freiwilligen Feuerwehr. Sieben Mal rückten sie aber schon aus, weil manche Hobbyköche ihre Essen auf dem Herd anbrennen ließen.

Am Montag rückte die Freiwillige Feuerwehr aus Wolgast, Hohendorf und Kröslin zu einem Einsatz in die Robert-Koch-Straße aus. Dort wurde Essen auf dem Herd stehen gelassen und brannte an. Quelle: Tilo Wallrodt