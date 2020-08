Wenn in Wolgast Schafe zu Apfeldieben werden

Wolgast

Eine Überraschung erlebten in dieser Woche die Mitglieder des Katzenschutzvereins Wolgast. Sie hatten vor einiger Zeit die beiden Schafe „William“ und „Ludwig“ vom Tierhof Labömitz geholt. Eigentlich dachten die Ehrenamtler, dass die beiden auf ihrem Gelände das Gras kurz halten, was bisher auch super geklappt hat. In dieser Woche entdeckte „William“ nun aber den auf dem Hof befindlichen Apfelbaum und die dazugehörigen saftigen Blätter. Die Mitglieder staunten nicht schlecht, als sie ihre Futterrunde für die ebenfalls hungrigen Katzen drehten. Jetzt dürfen sich die beiden Schafe, die sich übrigens prima mit den knapp 140 Samtpfoten verstehen, den Bauch vollhauen. Denn hier gilt das Motto: „Das Tierwohl steht an erster Stelle“ gilt nicht nur für Katzen.

Von Tilo Wallrodt