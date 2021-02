Wolgast

Der Wolgaster Familientierpark begeht in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Am 1. Mai 1961 wurde er eröffnet. Seither hat sich die Art der Präsentation der Tiere mehrfach verändert. Viele engagierte Helfer aus Wolgast und Umgebung haben geholfen, die Einrichtung im Tannenkamp am Leben zu erhalten, ihn zu bereichern und zu verschönern. Ungezählte Feste wurden unter den Baumwipfeln gefeiert; zudem war das Areal immer ein beliebter Anlaufpunkt an persönlichen Festtagen.

Leiter Mirko Daus wendet sich mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer Material in Wort und Bild zur Geschichte des Tierparks leihweise zur Verfügung stellen oder als Zeitzeuge Auskunft über dessen Entwicklung in den vergangenen sechs Jahrzehnten geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03836/203719 im Tierpark oder per Email unter info@tierparkwolgast.de zu melden. Alle Beiträge dienen dazu, einen geschichtlichen Abriss in Schriftform zu erstellen, das während des am 8. August geplanten Tierparkfestes zu haben sein soll.

Von Tom Schröter