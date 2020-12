Wer versorgt die neue Seebrücke in Koserow mit Bier, Wein und Saft?

Koserow

Innovation, Ideenreichtum und gastronomisches „Know-how“ sind derzeit bei einer Ausschreibung der Kurverwaltung Koserow gefragt. Wie Kur-Chefin Nadine Riethdorf mitteilt, sucht die Gemeinde ab 1. April 2021 einen Unternehmer, der sich um die mobile Versorgung von Getränken wie Cocktails, Wein, Bier, Säften oder Heißgetränken auf der neuen Seebrücke kümmert.

Angedacht ist, dass sich ein Unternehmer findet, welcher in der Hauptsaison (April bis Ende Oktober) täglich seine Dienstleistungen auf der neuen Seebrücke anbietet. Wenn es das Wetter erlaubt, gerne ganzjährig je nach Wetterlage. „Die Versorgung erfolgt den ganzen Tag. Im Winter wäre auch ein Glühwein oder ein Tee auf der Seebrücke wünschenswert“, so Nadine Riethdorf. Die Versorgung auf der Seebrücke erfolgt unabhängig von der täglichen Versorgung am Strand.

Anzeige

Wasser nein, Strom ja

Die mobile Versorgung auf der Koserower Seebrücke soll laut Ausschreibung in einem technisch einwandfreien Fahrzeug erfolgen. Dieses soll optisch ansprechend gestaltet werden. „Wichtig zu wissen ist, dass eine Abwasser- und Frischwasser-Zuleitung nicht gestellt werden kann. Die Stromversorgung ist gewährleistet und ein fester Verkaufsstand ist nicht zulässig“, heißt es in der Ausschreibung.

Bei der Kurverwaltung melden

Unternehmer, die sich durch die Ausschreibung angesprochen fühlen, können sich in der Kurverwaltung melden und ein Angebot abgeben. In der Bewerbung müssen unter anderem Angaben zur nachhaltigen Verpackungsmaterialien, zur Logistik und bisherige Referenzen nachzuweisen. Der Zuschlag wird bis zum 1. März durch eine Beschlussfassung erteilt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eröffnung noch unklar

Wann die Koserower Seebrücke fertig ist, kann noch nicht genau gesagt werden. Ziel war es, dass noch vor Weihnachten die ersten Spaziergänger das neue Bauwerk betreten dürfen. Doch der Gemeine Spaltblättling sorgt derzeit für erhebliche Schäden an der neuen Seebrücke. Das berichteten kürzlich eingeschaltete Gutachter der Gemeinde und des Erbauers, der deutsch-holländischen Firma Heuvelmann Ibis, nach mehreren Vor-Ort-Terminen. Die Mitarbeiter des erfahrenen Wasserbauunternehmens Heuvelmann-Ibis sind bereits intensiv damit befasst, verbaute Tropenholzteile der modernen Konstruktion genau auf Schädlingsbefall zu untersuchen. Der Gemeine Spaltblättling kann frisches Holz mit noch vorhandenem Wasser- und Nährstofftransport bei falscher Lagerung befallen. Bürgermeister König schätzt, dass etwa 50 Prozent der Tropenhölzer befallen sein könnten und daher bis Beginn des neuen Jahres ausgewechselt werden müssten.

Tropenholz weißt Mängel auf

Doch nicht nur das verwendete Holz weist Mängel auf. Auch bei der Verzinkung von verschiedenen Stahlsorten für den Metalloberbau gibt es Schäden. Vor allem dort, wo sich Schwerter als Träger der Konstruktion und Geländer verbinden, wird jetzt geprüft, ob eine sogenannte Duplexbeschichtung die Mängel stabil und dauerhaft (für mindestens 50 Jahre) beseitigen kann.

Von Hannes Ewert