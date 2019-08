Greifswald

Darauf hat der überschuldete Landkreis viele Jahre gewartet: Mit der Neuordnung des Finanzausgleichs soll Vorpommern-Greifswald zu den Profiteuren der Reform gehören. Auch die meisten Gemeinden des Kreises erwarten mehr Geld, was ihnen wieder Luft zum Atmen verschafft und Freiraum, überfällige Investitionen wie die Sanierung oder den Neubau von Straßen und Gehwegen, von Schulen und Kitas auf den Weg zu bringen.

Gemeinden und Kreis können Miese abbauen

Während Finanzdezernent Dietger Wille ( CDU) auf Kreisebene durch die Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen und die Infrastrukturpauschale mit einem Zuweisungs- und Umlageplus von 24 Millionen Euro pro Jahr rechnet, könnte die Reform auf Gemeindeebene 19 Millionen Euro zusätzlich in die Gemeindekassen spülen. „Wir erleben einen kompletten Systemwechsel“, so Wille.

Dazu soll ein Entschuldungsfonds kommen, der dem Kreis pro Jahr zusätzlich Geld bis zu neun Millionen aus dem Landestopf beschert. Bedingung: Der Kreis muss pro Jahr einen Überschuss von drei Millionen Euro erwirtschaften. Auch für die verschuldeten Gemeinden setzt das Land Anreize. Sind die Haushalte ausgeglichen, können die Dörfer und Städte eine zusätzliche Zuweisung in Höhe von bis zu 20 Prozent ihrer Schulden (maximal 12 Millionen Euro) erhalten. „Wir haben eine Perspektive, unsere Altschulden in einem Zeitraum von fünf bis neun Jahren loszuwerden“, zeigt sich Wille zuversichtlich.

Prozess ins Stocken geraten

Nach einer grundsätzlichen Einigung im März zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden ist der Gesetzgebungsprozess nun allerdings ins Stocken geraten. Kommunale Spitzenverbände und auch Vorpommern-Greifswalds oberster Finanzer Dietger Wille sind erzürnt, dass das Land für 2020 die Beteiligungsquote für die Kommunen absenken will. Diese Quote regelt, wie viel Geld die Kommunen aus den Einnahmen des Landes erhalten. Erst 2018 stieg die Quote um 0,5 Prozentpunkte auf 34,496 Prozent. Zu Jahresbeginn 2020 soll sie nun wieder um 0,33 Prozent sinken – was rund 26 Millionen Euro weniger für die Kommunen bedeuten würde.

„Das Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Landes ist erschüttert“, sagt Wille. Land und Kommunen seien gemeinsam gestartet, um die Haushaltsnotlagen zu beenden. Die Anpassung der Beteiligungsquote komme deshalb zum falschen Zeitpunkt. Denn gibt es darüber keine Einigung werde auch die erwartete Reform nicht greifen können. Der Städte- und Gemeindetag als kommunaler Spitzenverband setzt auf ein Gespräch am 13. August in der Staatskanzlei. „Viele Punkte sind nach der grundsätzlichen Einigung vom März noch ungeklärt“, sagt Thomas Deiters, Finanzexperte des Städte- und Gemeindetages. Dabei geht es um Abzugsbeträge und auch um Rücklagen des Landes für schlechte Zeiten. Gehen diese Posten nicht oder in veränderten Größen in die Finanzausgleichsmasse ein, könnte das drastische Auswirkungen für die kommunale Ebene haben, so Deiters.

Verschuldete Gemeinden profitieren, steuerstarke weniger

Die Reform ist nach Jahren des systematischen Ausblutens überfällig: Vorpommern-Greifswalds Gemeinden schleppen einen Schuldenberg in Höhe von insgesamt 60 Millionen Euro mit sich herum, der Kreis einen von 140 Millionen Euro. Freiwillige Aufgaben oder Investitionen waren in dieser Lage undenkbar, was das Vertrauen der Bürger in die kommunale Selbstverwaltung schwinden ließ. Die Gemeinden häuften „Betonschulden“ an, weil sie keinen finanziellen Spielraum hatten, in die Infrastruktur zu investieren. Nun soll eine Infrastrukturpauschale fließen, unabhängig davon, ob die Gemeinden Schulden mit sich herumschleppen.

Die Gemeinde Wackerow mit rund drei Millionen Euro Altschulden gehört den vorläufigen Zahlen zufolge zu den großen Gewinnern der Reform. Geht es nach dem Willen von Bürgermeister Torsten Maaß soll mit den zusätzlichen Schlüsselzuweisungen der Schuldenberg abgebaut werden, um wieder handlungsfähig zu werden. Ziel sei ein ausgeglichener Haushalt und die Entschuldung der Gemeinde, sagt Maaß. Die Reform des Finanzausgleichs hält er für eine gute Sache. Wofür die Infrastrukturpauschale – immerhin nach jetzigem Stand 98 400 Euro – eingesetzt werden soll, ist noch unklar. „Wir wollen noch nicht mit Geld planen, das noch nicht da ist“, so Maaß. Kreisfinanzer Wille ist überzeugt, dass Gemeinden wie Wackerow mittelfristig schuldenfrei werden können.

Wo Licht ist, ist aber auch Schatten: Lubmin und Rubenow sowie die Insel-Gemeinden Heringsdorf, Trassenheide, Peenemünde und die Orte Neu Kosenow, Alt Tellin erhalten 2020 keine oder deutlich weniger Schlüsselzuweisungen, weil die Steuerkraft der Gemeinden bezogen auf die Einwohner dort überdurchschnittlich hoch ist. Lubmin erzielt mit dem Industriegebiet eine so hohe Steuerkraft, dass die Gemeinde sogar eine Umlage in das System des Finanzausgleichs zahlen muss. Bürgermeister Axel Vogt ( CDU) hält die Finanzneuordnung dennoch grundsätzlich für richtig. „Aber wir müssen aufpassen, dass Grundzentren wie Lubmin nicht über Gebühr belastet werden“, mahnt der Gemeindechef. „Sollten die Gewerbesteuereinnahmen nicht mehr so üppig sein, kann es auch für Lubmin wieder schwierig werden.“ Auch Rubenows Bürgermeister Bernd-Ulrich Knorr findet die Neuordnung des Finanzausgleichs für gerechtfertigt, auch wenn seine Gemeinde nicht profitiert. „Ansonsten würden viele Gemeinden komplett abgehängt werden.“

Spielraum für Senkung der Kreisumlage

In Vorpommern-Greifswald zahlen Gemeinden mit 45,5 Prozent eine der landesweit höchsten Kreisumlagen. Zum Vergleich: In Ludwigslust-Parchim liegt sie bei 39,9 Prozent. Finanzdezernent Wille kann sich für 2020 eine Senkung der Umlage um einen halben Prozentpunkt vorstellen, viel mehr aber nicht. „Um die Entschuldungshilfe nutzen zu können, müssen wir als Kreis ein Plus von drei Millionen Euro erzielen“, so Wille. Langfristiges Ziel sei es aber, die Kreisumlage auf 40 Prozent abzusenken. Wann es so weit sein wird, kann der Finanzdezernent derzeit nicht abschätzen. „Zunächst müssen die Reformeffekte greifen.“

Wie geht es weiter?

Der Streit um die Beteiligungsquote blockiert die Gesetzgebung für den Finanzausgleich. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Landtag noch 2020 das Gesetz verabschiedet. „ Wenn das neue Gesetz noch nicht gilt, kann ich mit den Gemeinden eigentlich nicht über die Kreisumlage diskutieren“, so Wille. Die Diskussion über den Kreishaushalt für 2020 will der Kreisfinanzer dennoch jetzt führen und im September die ersten Zahlen einbringen. Denn wenn die Beschlussfassung in den März 2020 verschoben wird, habe der Kreis erst im August einen genehmigten Haushalt und damit das komplette Jahr für Investitionen in die Infrastruktur verloren. „Wir werden deshalb einen Mittelweg fahren, wollen die neuen Zahlen verankern, müssen aber Sicherheitslinien einbauen.“

Von Martina Rathke