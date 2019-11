Usedom

Mehrere Pickups sind in den letzten Tagen auf Usedom aufgebrochen worden. Der Polizei zufolge wurde aus den Transportern Werkzeug gestohlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde aus einem Pickup in Korswandt in der Hauptstraße Werkzeug im Wert von 1500 Euro gestohlen.

In der Nacht zuvor gab es zwei weitere Einbrüche in Ückeritz. Dort haben Unbekannte im Ackerweg Werkzeug im Wert von 2500 Euro entwendet. Glück im Unglück hatte der Besitzer eines Pickups, der in der Nacht vom Mittwoch zu Donnerstag in der Bäderstraße aufgebrochen wurde.

Gestohlen wurde hierbei nichts, es entstand allerdings ein Sachschaden. Vier Transporter wurden in dieser Nacht insgesamt aufgebrochen. Bereits in der Nacht von Sonntag zu Montag wurden ebenfalls zwei dieser Fahrzeuge angegriffen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt in allen Fällen und bittet um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei dem Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 melden oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle wenden.

