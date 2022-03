Wetter-Aussichten in MV: Ein freundlicher, aber kühler Frühlingsbeginn 

Rostock

Freuen Sie sich über ein tolles und sonnenreiches Wochenende mit viel blauen Himmel und nur wenig Wind. In sonnigen und geschützten Lagen ist die wärmende Kraft der Sonne bereits angenehm spürbar. Ob Wanderungen am Strand, Spaziergänge in der Natur oder der entspannte Kaffee auf der Außenterrasse des Cafés, genießen Sie die ersten wärmenden Sonnenstrahlen im meteorologischen Frühling 2022 auf Ihre ganz eigene Weise.

Hoher Luftdruck und damit verbundene Wolkenauflösung bestimmen das Wetter in Nord- und Mitteleuropa bis wenigsten Anfang kommender Woche. Damit zeigt sich das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bis einschließlich dem Wochenende trotz verhaltener Temperaturen von seiner ausschließlich freundlichen und sonnigen Seite. Aufgrund der vielen Sonnenstunden erwärmt sich die Luft tagsüber auf 3 bis 8 Grad. Nachts erfolgt aufgrund von wolkenfreiem Himmel eine empfindliche Auskühlung. Die Tiefstwerte rutschen bis Sonnenaufgang bis minus 3 Grad merklich unter den Gefrierpunkt. Achtung: landesweite Reifbildung und folgliche Glättegefahr! Der Wind weht nur schwach, in Küstennähe hin und wieder mäßig aus Nordost.

Salzhaff, Boltenhagen, Wismar, Poel

Es ist bis zum Sonntag freundlich, trocken und nur wenig bewölkt. Tagsüber steigen die Werte auf 3 bis 7 Grad. Nachts kühlt es sich bis minus 1 Grad ab. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind weht nur schwach, direkt in Küstennähe und auf der Insel Poel zeitweise mäßig aus Nordost.

Rostock-Warnemünde, Kühlungsborn, Bad Doberan

Es gibt bis einschließlich dem Wochenende nur wenige harmlose Quellwolken und viel Sonnenschein. Dabei erwärmt sich die Luft am Tag auf 3 bis 7 Grad. In der Nacht ist von leichtem Bodenfrost auszugehen bei Werten um minus 1 Grad. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind ist nur schwach aus Richtung Nordost unterwegs.

Graal-Müritz, Darß

Von Donnerstag bis Sonntag bleibt es trocken, häufig scheint die Sonne. Bei längerer Sonnenscheindauer steigen die Tageswerte auf 3 bis 6 Grad. In der Nacht sinkt das Thermometer bis minus 1 Grad. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind weht schwach, auf der Halbinsel Zingst zeitweise mäßig aus Nordost.

Rügen, Hiddensee, Stralsund

Es gibt bis Sonntag viel blauen Himmel. Bei bis zu 10 Sonnenstunden liegen die Werte dennoch im Maximum nur bei 3 bis 6 Grad. In der Nacht ist eine frostige Abkühlung bis minus 1 Grad einzuplanen. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind weht schwach, an der Ostseite der Insel Rügen häufig mäßig um Nordost bis Ost.

Usedom, Greifswald

In den kommenden Tagen ist es heiter bzw. wolkenlos. Trotz reichlich Sonne schaffen es die Temperaturen nicht auf Werte über 6 Grad. Nachts kühlt es sich mit Werten etwas unter dem Gefrierpunkt spürbar ab. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind weht schwach aus nordöstlichen Richtungen.

Mecklenburgische Seenplatte

Es bleibt bis zum Sonntag freundlich und trocken. Nur harmlose Quellwolken ziehen hin und wieder vorüber. Die Sonne erwärmt die bodennahe Luft auf 5 bis 8 Grad. In der Nacht ist von frostigen minus 3 Grad auszugehen. Achtung: Örtlich Reifbildung mit Glättegefahr! Der Wind weht schwach umlaufend.

Wetterphänomen Reifbildung: Tau zeigt immer den kühlsten Ort an

Reif bildet sich immer dort, wo es am kühlsten mit Werten unter 0 Grad ist verbunden mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. So sind morgens am Auto mit Eis überfrorenen Scheiben ein typisches Beispiel dafür. Oftmals reichen schon wenige Zehntel Grad Differenz zur Reifbildung aus.

Von Ronald Eixmann/OZ