Misdroy

Die berühmte historische Wetteruhr an der Seebrücke in Misdroy wird restauriert. Die Geschichte des Turms ist äußerst interessant. Die Wetterstation wurde von der niedersächsischen Gießerei Carlshütte aus Delligsen im Auftrag der Hamburger Firma Annoncen-Uhr-Actien-Gesellschaft errichtet, die seit 1884 ihre Erfindung mit allen damit verbundenen Patentrechten in ganz Deutschland zu installieren begann.

An der Spitze sind die Symbole des Tages abgebildet: Der Hahn entspricht dem Morgen, die Bienenstöcke sind die Mittagszeit, die Fledermaus ist der Abend und eine Eule die Nacht. In der Vitrine hängen vier Uhren, die die Zeit aus verschiedenen Zeitzonen messen: Warschau, Tokio, Moskau und New York.

Anzeige

Im Jahr 2010 wurde der Schaukasten erneuert und im Jahr 2012 wurden ein spezielle Instrumente eingebaut. Ein Thermometer zeigt die Lufttemperatur an, ein Hygrometer die Luftfeuchtigkeit und ein Barometer den Luftdruck.

Weitere OZ+ Artikel

Das Gerät deutscher Produktion in Form einer Glaskugel ist auf einem Messingfuß gestellt. Der Turm überlebte zwei Weltkriege. Für viele Touristen ist ein Foto mit der Wetteruhr eine schöne Urlaubserinnerung.

Von Radek Jagielski