Widerspruch der Bürgermeisterin: Pollerstreit an Heringsdorfer Eisbahn geht weiter

Dritter Akt in der Pollerposse: Poller hoch, Poller runter und nun wieder hoch! Dem Mitte Dezember gefassten Beschluss der Heringsdorfer Gemeindevertreter, dass der Poller an der Zufahrt zur Promenade in der Heringsdorfer Delbrückstraße bis zum 31. März 2020 von 10 bis 21 Uhr unten bleiben muss, wurde nun widersprochen.

„Der der jetzigen Widmung entgegenstehende Beschluss und die damit vertretene Auffassung, Verkehrszeichen nicht beachten zu müssen, verletzen geltendes Recht“, heißt es in der Begründung von Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Gerade einmal neun Gemeindevertreter folgten in der jüngsten Sitzung ihrem Widerspruch. Weil sich allerdings neun enthielten und nur zwei mit Nein stimmten, gilt er laut Joachim Saupe ( CDU), Vorsitzender der Gemeindevertretung, als beschlossen. So bleibt alles beim alten: An der Zufahrt gilt die Regelung „Fußgängerzone mit Lieferzeiten in der Zeit von 4 bis 10 Uhr und 18 bis 19 Uhr“.

Frust an der Eisarena

Mit der neuen Regelung kamen die Gäste der Eisbahn in den Genuss, mit dem Pkw direkt an das Eisoval zu fahren. Dabei müssen sie über die Promenade, einer Fußgängerzone. Profiteure sollten vor allem aber die Eltern sein, die ihre Kinder vier Mal in der Woche zum Eishockeytraining vom Roll- und Eissportverein Insel Usedom bringen. Rund 70 Kinder und Jugendliche trainieren im Verein.

Der Poller in der Delbrückstraße vor der Heringsdorfer Promenade ist nur während der Lieferzeiten unten. Quelle: Henrik Nitzsche

Nach dem Start der Eislaufsaison kochte der Streit Ende des vergangenen Jahres hoch. Seit Ende November war der Poller nämlich, wie auf dem Schild festgelegt, wirklich nur zu den Lieferzeiten unten. Das sorgte bei Besuchern und dem Betreiber der Eisarena für Frust, weil die Entscheidung im laufenden Betrieb kam. Die Eisbahn öffnet bis auf montags jeweils um 14 Uhr. Besucher, die mit Pkw anreisen, können ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz EKZ, dem Parkhaus oder gegenüber der Sparkasse abstellen – kostenpflichtig.

Veto von Bürgermeisterin und Kreis

Per Beschluss ließen die Gemeindevertreter nun im Dezember den Poller nach unten fahren. Die Tischvorlage brachte die CDU-Fraktion ein. Ein Veto gab es aber nicht nur von der Bürgermeisterin, auch der Landkreis grätschte rein. Im kreislichen Behördendeutsch heißt das so: „Ist es indes durch die Gemeinde dauerhaft beabsichtigt, Fahrzeugverkehr in diesem Bereich zuzulassen, so erfordert dies eine entsprechende Änderung der bestehenden straßenrechtlichen Widmung zugunsten des Fahrzeugverkehrs“. Das Befahren der Fußgängerzone bedeute einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Punkt.

Dass inzwischen aber nicht nur die Besucher der Eisbahn dort parken, sondern auch Gäste des Strandes und der Seebrücke den Parkplatz in bester Lage nutzen, davon berichtete in der Einwohnerfragestunde die Ahlbeckerin Karin Erdmann. Sie ist Vorsitzende des Tourismusausschusses der Gemeindevertretung. „Das wird gerade am Wochenende schamlos ausgenutzt. Man kann doch die 300 Meter vom Parkplatz zur Eisbahn laufen. Wer dort fährt, verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung“, sagte sie und sorgte für lautes Gemurmel im Saal.

„Haben wir keine anderen Sorgen?“

Der Bansiner Arne Reyher bot ihr an, mal mit einer schweren Sporttaschen der jungen Eishockeyspieler dort runter zu laufen. Genervt reagierte Gemeindevertreter Sebastian Antczak ( CDU): „Hier geht es um die Unterstützung eines Vereins, in dem sich viele Leute ehrenamtlich engagieren. Für die Einheimischen sollte man auch mal ein Auge zudrücken. Es geht darum, dass die Kinder dort sicher ankommen und man nicht immer das Haar in der Suppe suchen sollte. Haben wir wirklich keine anderen Sorgen?“

Sorgen, die hat Arne Reyher, wenn er an die jahrelange „Flickschusterei“ mit der Eisbahn denkt. „Es muss endlich eine vernünftige Lösung für die Eisbahn her. Der Standort ist falsch, weil man immer die Promenade queren muss. Statt neuer Konzepte und Gutachten brauchen wir eine Entscheidung.“ Seit Jahren ist der Bau einer Eishalle im Gespräch.

