Wie Robinien einem Ehepaar aus Wolgast das Leben zur Hölle machen

Wolgast

Vor einigen Tagen rückte am Sophienweg in Wolgast schwere Technik an. Mitarbeiter der Firma Franz-Transporte sind im Auftrag der Stadt Wolgast dabei, das Erdreich auf einem etwa zwei Meter breiten Geländestreifen, der ein der Stadt gehörendes Rondell begrenzt, auszukoffern. Mit der Aktion soll erreicht werden, dass sich das Wurzelwerk der einst auf dem Rondell gepflanzten Robinien nicht länger in Richtung der angrenzenden Privatgrundstücke ausbreiten.

„Der Boden wird bis zu einer Tiefe von 80 Zentimeter Tiefe ausgetauscht“, berichtet Vizebürgermeister Ralf Fischer und verweist auf einen von der Verwaltung eingeholten gutachterlichen Rat. „Anschließend sollen Wurzelsperren eingebaut werden, damit die Triebe zu den anliegenden Grundstücken nicht mehr durchkommen.“

Anlieger Sieghart Frank vor seinem Eigenheim: Der Wolgaster zieht juristisch gegen die Stadt zu Felde: „Ich brauche Rechtssicherheit für die Zukunft“, so der 65-Jährige. Quelle: Tom Schröter

Sieghart Frank, einer der acht privaten Anlieger, beobachtet die Tiefbauarbeiten mit Argwohn. Seiner Meinung nach erfolgt der Bodenaushub nicht radikal genug. „Unser Gutachter hat noch in 1,30 Meter Tiefe Robinien­wurzeln nachgewiesen“, sagt er. Verblieben auch nur kleine Wurzelteile in der Erde, würden diese erneut austreiben und ihr unheilvolles Werk fortsetzen. Schäden an Wegen und Fundamenten, dies belegten Erfahrungen, könnten die Folge sein.

Der 65-jährige Rentner schlug bereits 2017 Alarm, nachdem er bemerkt hatte, dass die stachligen Bäume lange dicke Wurzeln entwickelt und daran Ableger gebildet hatten, von denen einer an seinem Haus frisch austrieb. Die Stadt reagierte seinerzeit. Im Juli 2017 wurden die insgesamt 24 etwa zwölf Meter hohen Robinien, die auch Scheinakazien genannt werden, auf Anraten eines Baumgutachters abgesägt und samt Stubben entfernt.

Mit ernsten Folgen: Während die als genügsam geltenden Robinien, solange man sie in Ruhe lässt, ihre Energie hauptsächlich ins Wachstum nach oben investieren, bildeten sie, als sie nun beschnitten wurden, aus den verbliebenen Wurzeln etliche Ableger, aus denen sich Sträucher entwickelten. Hunderte lange Austriebe sprossen aus der Erde, wobei längst auch die umliegenden Privatgrundstücke betroffen sind – auch jenes der Franks.

Zahlreiche Austriebe der stachligen Invasoren sind auf den Grundstücken der privaten Anlieger zu sehen. Die Entfernung sämtlicher Wurzeln dürfte zu einer teuren Angelegenheit werden. Quelle: Tom Schröter

Verzweifelt bemühen sich Sieghart und Erika Frank seither um Hilfe. Von der Stadt fühlen sie sich mit dem Problem alleingelassen. Denn Versuche, die Angelegenheit über den kommunalen Schadensausgleich des Landes MV zu regulieren, schlugen fehl. Im Januar 2018 wurde den Eheleuten mitgeteilt, dass ihre Schadenersatzansprüche gegen die Stadt Wolgast verjährt seien. „Inzwischen ist beim Landgericht Stralsund unser privates Klageverfahren anhängig“, berichtet Sieghart Frank. Ein entsprechendes, überaus kostspieliges Beweissicherungsverfahren sei inzwischen abgeschlossen.

Anlieger Frank will mit seinem juristischen Vorgehen drei Punkte geklärt wissen: Erstens wehrt er sich gegen die behauptete Verjährung, da er den Fall 2017 umgehend bei der Stadt gemeldet habe und anderen Anliegern offenbar Geldleistungen angeboten worden seien. Zweitens besteht er auf einer Beseitigung sämtlicher Wurzeln auf seinem Grundstück. „Und drittens möchte ich Rechtssicherheit für die Zukunft, was bedeutet, dass sich die Stadt verpflichtet, auch für eventuelle spätere Schäden aufzukommen.“

Lesen Sie auch:

Stachlige Invasoren versetzen Anlieger in Angst und Schrecken

Das sind die Tiere und Pflanzen des Jahres – und so geht es ihnen in MV

Debatte um Abholzung in Warnemünder Parkstraße: Zwei Alternativen werden geprüft

Von Tom Schröter