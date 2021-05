Wampen

Die Badestelle in Wampen, einem Ortsteil von Neuenkirchen, ist seit Jahrzehnten auch bei Greifswaldern sehr beliebt. Sie gehört zum Naturschutzgebiet Insel Koos, Kooser See und Wampener Riff. Dort gibt es ein landschaftlich sehr reizvolles Steilufer. Aber wie ist es überhaupt entstanden, was hat es mit dem Spülfeld dort auf sich, wollten OZ-Leser wissen. Der Geologe Rolf Reinicke, der gerade ein lesenswertes Buch über Geologie und Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern herausgebracht hat, kann Antwort geben.

Demnach ist Wampener Riff auf natürliche Art im Zuge der Veränderungen der Küste in den vergangenen 6.000 Jahre entstanden. Es ist also kein Rest einer Endmoräne, die im Zuge der letzten Eiszeit gebildet wurde. Schmelzwassersand wurde aus dem Flachwasser und vom Inselkern des Koos abgetragen, erläutert Reinicke. Dieser wurde nach parallel zur Küste nach Süden transportiert.

Flachster Teil eines Sandriffbogens

Dadurch sei der breite Streifen etwa parallel verlaufender Sandriffe entstanden. Luft- und Satellitenbilder zeigen, dass sich die Riffe im flachen Bogen vom Koos bis nach Ladebow erstrecken. „Das Wampener Riff ist der flachste Teil dieses Sandriffbogens“, so der Geologe. Auf den Luftbildern könne man auch sehr gut Eingriffe des Menschen erkennen: „Am Ufer Höhe Wampen liegen ältere Spülfelder wahrscheinlich unterschiedlichen Alters. Dort ist der Verlauf der Riffe gestört.“ Dort könnte der Strand aufgespült worden sein.

Wie sich Einwohner erinnern, wurde hier 1976 ein Spülfeld für die Ablagerung des Baggergutes angelegt, das bei der Vertiefung der Fahrrinne nach Greifswald anfiel. Später wurde das Spülfeld nur noch als Vorhaltefläche genutzt und schließlich 2014 ganz aufgegeben. Es wurde vor über sechs Jahren zum Rückzugs- und Brutgebiet seltener Vögel umgestaltet.

Das Baggergut aus der um 1970 angelegten Fahrrinne zum Militärhafen Ladebow (heute Wirtschaftshafe) wurde hier nicht abgelagert, so Reinicke. Es sei unmittelbar landeinwärts des dortigen Hafengeländes aufgespült worden. Dort habe man dann das verdeckte Militär-Tanklager angelegt.

Von eob