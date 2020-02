Wie der Usedomer Krzysztof Trojanowski um sein zweites Leben kämpft

Misdroy

Bis vor kurzem führte der 35-jährige Krzysztof Trojanowski aus Misdroy auf Usedom ein normales und friedliches Leben. Im Mai 2019 stand alles auf dem Kopf. Ein unscheinbarer Arbeitsunfall verwandelte sein Leben in ein Drama. Infolge einer durch einen septischen Schock verursachten Verletzung des linken Unterschenkels wurde sein Bein amputiert.

Die Bewohner von Misdroy, bewegt von seiner Geschichte, starteten eine Hilfsaktion. Sie beschlossen eine Wohltätigkeitssammlung und ein Konzert zu organisieren, aus denen Mittel für den Kauf einer Beinprothese und die Rehabilitation von Krzysztof, einem jungen Vater von drei fantastischen Töchtern, überwiesen werden: der 15-jährigen Ola, der sechsjährigen Zosia und der dreijährigen Tosia.

Leichte Schürfwunde mit Folgen

„Ich habe als Elektriker gearbeitet und bin oft ins Ausland zur Arbeit gefahren. Ich bin durch viele europäische Länder gereist, wollte mein Wohnungskredit schnell zurückzahlen und meiner Familie ein würdiges Leben ermöglichen. Die Kinder haben mich vermisst, ich sie auch. Ich beschloss in die Heimat zurückzukehren, schließlich ist die Familie das Wichtigste. Ich dachte damals, dass ich in Stettin als Elektriker auch gutes Geld verdienen könnte. Im Mai 2019 hat sich jedoch alles verändert“, erinnert sich Krzysztof Trojanowski.

Der 35-jährige Krzysztof Trojanowski aus Misdroy mit seinen beiden Töchtern. Quelle: Radek Jagielski

Das Drama begann unauffällig, als er während seiner Arbeit in Stettin eine leichte Beinverletzung erlitt. Eine leichte Schürfwunde, welche öfters während der Arbeit eines Elektrikers vorkommt. Nachts schwoll das Bein jedoch an, so dass Trojanowski am Morgen ins Krankenhaus ging. Dort wurde festgestellt, dass das Bein gebrochen war. Er bekam keine Medikamente und wurde nach Hause geschickt. Am nächsten Tag schwoll das Bein noch mehr an und der Schmerz war unerträglich.

Körperteile laufen blau an

„Ich bekam Fieber, nachts wusste ich nicht was vor sich geht – meine Hände, Füße, Stirn und Ohren begannen blau anzulaufen. Ein Krankenwagen mit Blaulicht brachte mich in die Klinik. Dort wurde festgestellt, dass mein Körper mit Sepsis infiziert war. Ich lag zwei Wochen im Koma und die Ärzte kämpften um mein Leben. Die Sepsis griff auch das andere Bein über. Die Ärzte haben mir nicht viele Überlebenschancen gegeben“, erinnert sich der Mann.

Nach einem Aufenthalt in mehreren Krankenhäusern war der Zustand des linken Beins so schlimm, dass es am Oberschenkel amputiert wurde. Jetzt fragt sich der junge Mann jeden Tag: Warum wurde er am ersten Tag im Krankenhaus nach Hause geschickt? Ich möchte niemanden beschuldigen. Er möchte einfach nur zu „seiner alten Normalität“ zurückkehren, Vater, Partner, Familienoberhaupt sein.

20 000 Euro für „neues“ Bein

Heute geht er zur Rehabilitation und lernt neu zu leben. Er wird von seinen Eltern unterstützt. Krzysztof träumt von einem „Bein“ mit Kohlefaserprofil und einer Silikonschale mit mechanischem Knie. Die Kosten betragen etwa 80 000 Złoty (rund 20 000 Euro). Es werden auch eine teure Reha und Rehageräte benötigt. Das sind zusätzliche 20 000 Złoty. „Ich möchte wieder laufen und mit den Kindern spielen können, in den Kindergarten gehen. Eine solche Prothese würde mir helfen, normal zu funktionieren. Die jüngere Tochter fragte mich, ob dieses Bein nachwachsen wird? Ich habe ja gesagt“, sagt Trojanowski.

Die Einwohner von Misdroy haben bereits reagiert. Mit Unterstützung der Gemeindebehörden und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kulturzentrum und der Stadtbibliothek beschlossen sie, eine Wohltätigkeitssammlung für Krzysztof und ein Konzert in Verbindung mit der Geldsammlung zu organisieren, die für den 18. April geplant ist.

