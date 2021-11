Ruden

Wird die kleine Ostseeinsel Ruden bald autark? Ein Team von Experten untersucht jetzt, mit welchen umweltfreundlichen Technologien dies auf der Insel bei Strom, Wasser und Abwasser möglich ist. Der Ruden an der Spitze der DBU-Naturerbefläche Peenemünde zählt bundesweit zu den am wenigsten besiedelten Regionen: Kegelrobben, Wasservögel und gerade einmal zwei Menschen sind dort anzutreffen. Die Potenzialanalyse der Technischen Universität (TU) Berlin wird seitens der DBU fachlich und finanziell mit rund 55 000 Euro gefördert.

„Was Strom, Wasser und Abwasser angeht, stellt die Situation auf der Insel besondere Anforderungen“, erklärt Diplom-Ingenieur Stefan Rettig vom Institut für Bauingenieurwesen der TU Berlin. „Wir werden in der Potenzialanalyse untersuchen, wie der Ruden mit umweltfreundlichen Technologien autark werden kann.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese müssten außerdem technisch handhabbar, nicht zu wartungsintensiv sowie bezahlbar sein und sich mit dem Vogel-, Natur- und Denkmalschutz vereinbaren lassen. Denn der Ruden ist als Teil des Nationalen Naturerbes dem Naturschutz gewidmet und ein wichtiges Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für zahlreiche Wasservögel.

Zudem finden sich auf der Ostseeinsel denkmalgeschützte Gebäude. Ziel des Projektes ist es, neue Technologien miteinander zu vergleichen und auf dieser Grundlage Empfehlungen zu erarbeiten, so ein DBU-Sprecher. Diese lassen sich idealerweise auf andere Inseln oder den ländlichen Raum übertragen – überall dort also, wo die Wohnsituation in ähnlicher Weise kleine Ver- und Entsorgungseinheiten fordert.

Mit dem Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft widmet sich die TU Berlin der Ver- und Entsorgung von Wasser. „Dafür werden wir zuerst schauen, ob und wie wir die vorhandene Infrastruktur mit nutzen können“, so Rettig.

Auf dem Ruden gibt es kein Trinkwasser aus dem Hahn und keine Möglichkeit, an Grundwasser zu gelangen – also an Süßwasser. Daher denkbare Optionen laut Rettig: „Ostseewasser entsalzen und Regenwasser oder Grauwasser – beim Duschen oder Händewaschen anfallendes Abwasser – mit umweltfreundlichen Technologien aufbereiten.“ Um herauszufinden, welche Methoden sich am besten für die Ostseeinsel eignen, nutzt das TU-Team den Simulator SAmpSONS2 (Visualisierung und Nachhaltigkeitsbewertung von ressourcen-orientierten Sanitärsystemen), der in vorherigen DBU-Projekten entwickelt wurde. Anhand von Daten wie der Abwassermenge und dem Nährstoffgehalt des Wassers können die Forschenden ausrechnen, ob die jeweilige Technologie den Anforderungen der Insel entspricht.

Die Hochschule Stralsund soll als Kooperationspartner die Möglichkeiten zur Energieversorgung der Insel analysieren. Derzeit gibt es auf der Insel einen Dieselgenerator, um Strom zu produzieren. Untersucht werden soll eine Kombination aus Wind- und Solarenergie.

Die etwa 24 Hektar große Insel Ruden diente seit 1648 als Lotseninsel und zu DDR-Zeiten als Zollstation.

Von Henrik Nitzsche