Liepe

Dr. Tünde Beatrix Karnitscher erfüllt jedes Klischee einer Ungarin. Sie ist temperamentvoll, offen und herzlich, liebt scharfes Essen und lacht gerne. Der Name Tünde ist eine Verkürzung des ungarischen Wortes Tünder (Fee). Seit vier Jahren lebt die studierte Sprachwissenschaftlerin mit ihrem Partner und dem vierjährigen Simon in Liepe. Sie ist in einer ungarisch-deutsch-österreichisch geprägten Familie aufgewachsen.

„Ich war ganz verrückt nach deutschsprachigen Zeichentrickfilmen“, erzählt die 43-Jährige lachend. Nach dem Wirtschafts-Abi wollte sie Germanistik studieren. Sie musste jedoch zunächst einen Umweg nehmen und Fremdenverkehrsfrau werden. Alles richtig gemacht, wie sich später herausstellen sollte.

„Seit meinem 19. Lebensjahr bin ich finanziell unabhängig. Weil ich neugierig auf Deutschland und auf den Ursprung meiner Familie war, habe ich mich an mehreren Universitäten um Forschungsstipendien beworben.“ Unter anderem hat Tünde Karnitscher ein Semester lang in der ukrainischen Hauptstadt Kiew studiert und mehrere Jahre in München gelebt, wo sie auf dem Gebiet der Philologie promovierte. Dort hat sie auch ihren Partner kennengelernt, der im Spreewald aufgewachsen war.

Bundesfreiwilligendienst als Museumsmitarbeiterin in Rankwitz

Der Wunsch ihres Partners, nach Ostdeutschland zurückzukehren, wurde mehr und mehr auch der ihrige. Sie hat sich umgehört und intensiv nach einem schönen Fleckchen Erde und einem passenden Haus Ausschau gehalten. Das Haus in Liepe war schließlich perfekt.

Als Tünde Karnitscher im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) eine Stelle als Museumsmitarbeiterin auf dem Heimathof in Rankwitz angeboten wurde, hat sie sofort zugegriffen. „Ich wollte mir Zeit nehmen, um die Menschen hier kennenzulernen und die Insel, auf die es uns nun verschlagen hatte.“ Besser hätte sie, die Kontaktfreudige, es nicht treffen können.

Als sich bald darauf die Chance bot, in einer weiteren Fördermaßnahme (SEM) als Projektkoordinatorin ihr Wissen und ihre Erfahrungen in die Waagschale zu werfen, hat sie nicht gezögert. „Ich hatte auch den Wunsch, Deutschland, das mich durch die Stipendien so gut unterstützt hat, und auch meinem direkten Umfeld etwas zurückgeben zu wollen.“

Konzept zur virtuellen Rundreise durch das Achterland entwickelt

Sie hatte die Aufgabe, Konzeptionen zu entwickeln, wie man die Angebote von drei ganz unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten für Besucher und Einheimische miteinander verknüpfen kann. Der Heimathof in Rankwitz, das Schloss in Stolpe und das Traktorenmuseum in Usedom sollten in der Werbung als Etappen einer spannenden Zeitreise wahrgenommen werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so entstanden mehrere thematische Flyer, überarbeitete Internetauftritte und als Höhepunkt eine leicht zu bedienende „Virtuelle Rundreise durch das Achterland“, bei der man sich quasi per Mausklick von einer Station zur nächsten leiten lassen kann und „unterwegs“ viel Interessantes über die drei touristischen Standorte erfährt.

„Es war spannend, darstellen zu können, wie unterschiedlich sich das Leben in einem relativ kleinen Umkreis entwickelt hat.“ Während der Heimathof im Lieper Winkel das mühevolle bäuerliche Leben vergangener Zeiten widerspiegelt, werden im Schloss Stolpe das feudale Leben der Grafenfamilie hervorgehoben und im Usedomer Traktorenmuseum schließlich alle Facetten der technischen Entwicklung eindrucksvoll gezeigt.

Kreative Arbeit schätzt die Frau

„Das war für mich eine sehr kreative Arbeit, bei der ich interessante Persönlichkeiten kennengelernt habe“, zieht die Sprachwissenschaftlerin Bilanz. Sie ist inzwischen Lehrbeauftragte an der Universität Greifswald und unterrichtet an der Caspar-David-Friedrich-Schule Deutsch als Zweitsprache. Schon im Gehen, sagt sie noch: „Ich weiß nicht, ob das wichtig ist: Ich lerne in der Lieper Kirche das Orgelspiel.“

Von Ingrid Nadler