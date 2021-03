Alina Bull betreibt seit Mai 2019 das Café „Seelchen“ in Neuendorf. Die Corona-Zeit veranlasste die 34-Jährige zum Umdenken. Jammern will die Zinnowitzerin in der Corona-Zeit nicht. Sie sagt: Ihre Generation ist noch in der Lage, sich in solchen Krisen schnell zu verändern. Wie sie das meint, erzählt sie der OZ.