Peenemünde

Auf der Insel Usedom wurden wiedermal Parkscheinautomaten geknackt. Wie die Polizei mitteilt, wurde sowohl der Automat in der Koserower Hauptstraße, als auch zwei Automaten in der Peenemünder Bahnhofstraße geknackt. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf 5500 Euro. In allen drei Fällen wurde die Geldkassette entwendet.

Der Automat in Koserow wurde zwischen Sonnabend und Sonntag geknackt, die Geräte in Peenemünde zwischen dem 9. und 12. August.

Erst Mitte Juli wurden zwei Parkscheinautomaten in Peenemünde aufgebrochen. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang zwischen allen Sachverhalten.

Von Hannes Ewert