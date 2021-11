Wieder Weltrekordversuch auf Usedom – diesmal 100 Kilo Heringshäckerle

Heringsdorf

Erneut Weltrekordjagd auf Usedom: Der bekannte und beliebte Fischsommelier und mehrfache RID-Weltrekordhalter André Domke will es wieder wissen. An diesem Sonntag, dem 7. November, lädt das Rekord-Institut für Deutschland (RID) in „Domkes Fischpavillon“ in Heringsdorf zur offiziellen Weltrekordprüfung für „die größte Heringshäckerle“ ein.

Um den offiziellen Erstrekord dieser neuen Weltrekordkategorie zu erzielen, erwartet das Rekord-Institut für Deutschland eine servierte Portionsgröße von mindestens 100 Kilogramm.

Ab 9 Uhr beginnt André Domke mit den Vorbereitungen. Um 13 Uhr findet dann die Überprüfung des Weltrekordversuches durch RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker statt. Unterstützt wird André Domke von drei Prominenten: Boxtrainerlegende Ulli Wegner, Boxlegende Axel Schulz sowie dem Idol der Berliner Eisbären Sven Felski.

Im Erfolgsfall wird der neue Weltrekord an Ort und Stelle zertifiziert und Rekordhalter Domke mit der begehrten Rekordurkunde ausgezeichnet. Danach wird das Weltrekordgericht zum Verzehr an Gäste und Medienpartner ausgegeben. Der Erlös geht zum Teil an den Kinderhospizverein „Leuchtturm“ in Greifswald.

Viertes Wochenende bei den Wildwochen auf Usedom

Das Strandhotel „Seerose“ in Kölpinsee lädt zur traditionellen „Wildgala“ ein. Am 6. November um 19 Uhr empfängt das Team um Küchenchef Claus Preuß seine Gäste. Im Hotelrestaurant „Alexander“ wird jedes Jahr neu ein Fünf-Gang-Gala-Menü serviert.

In diesem Jahr gehören dazu Hirschrücken im Strudelteig, Pulled Wildschwein und weitere Köstlichkeiten. Dabei setzt die Küchencrew neue Rezeptideen um und zeigt den Besuchern, auf welch vielfältige Weise sich Wild zubereiten lässt.

Die Wildwochen auf Usedom 2021 gehen dann zu Ende mit der Hubertusmesse am 12. November um 17 Uhr in der Sankt Marien Kirche der Stadt Usedom. Diese Messe wird zur Erinnerung an den Heiligen Hubertus zelebriert, den Schutzpatron der Jäger. Mit dabei sind auch in diesem Jahr die Jagdhornbläser Insel Usedom.

Märchenzeit an der Vorpommerschen Landesbühne

Es beginnt mit einem handfesten Krach zwischen Mutter und Sohn, also zwischen der Königin und dem Prinzen. Sie ist pleite und will Gold, deshalb soll Sohnemann reich verheiratet werden. Doch dem steht nicht der Sinn danach, also haut er einfach ab.

Regisseurin und Autorin Rike Reiniger hat so dem klassischen Märchen einen anderen Touch gegeben. Später lernen sich der Königssohn, der als einfacher Jüngling durch den Wald streift, und die arme Müllerstochter ganz zufällig kennen und verlieben sich. Sie ist auf dem Weg vom Schloss, wo sie auf Geheiß der Königin Stroh zu Gold spinnen soll, nach Hause.

Wie im Grimm’schen Märchen erledigt das Rumpelstilzchen diese Arbeit und fordert als Lohn ihr Kind. Und wieder bekommt die Geschichte einen Schubs in eine andere Richtung, denn beide Elternteile versuchen, gemeinsam den Namen des Männchens herauszufinden.

Diese kleinen Variationen im Märchen machen die Geschichte etwas heutiger und nachvollziehbarer. Auf jeden Fall wird man an der Geschichte, aber auch an der üppigen Ausstattung, den Kämpfen und dem Schlusslied, das sich wie ein Ohrwurm einnistet, seine Freude haben.

Premiere: Rumpelstilzchen, 7. 11., 15 Uhr Theater Anklam, weitere Vorstellung. 14.11., 15 Uhr das gelbe Theater „Die Blechbüchse“ Zinnowitz

Von Cornelia Meerkatz