Wieder Wohnungseinbruch auf Usedom: Diesmal kam der Täter am Vormittag

Zinnowitz

Wieder ein Wohnungseinbruch in Zinnowitz: Am Donnerstag ist in den Vormittagsstunden ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Gnitzer Weg in Zinnowitz eingebrochen. Laut Polizei verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchte mehrere Wohnräume und durchwühlte die Schränke. Neben einer hohen fünfstelligen Summe an Bargeld wurden wohl auch Schmuck und andere Wertgegenstände gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolgast unter 03836/252-224 zu melden.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Wohnungseinbrüchen im nördlichen Bereich der Insel Usedom sowie im Raum Wolgast. Bei einem Einbruch am Dienstagmorgen im Zinnowitzer Fliederweg wurden die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar im Alter von 43 und 44 Jahren, im Schlaf aufgeschreckt und von dem Einbrecher angegriffen.

Die genannten Regionen werden nun verstärkt durch Polizeibeamte bestreift, die auch zusätzliche Kontrollen durchführen. Zur Unterstützung der Ermittlungsarbeit bittet die Polizei alle Bürger, nicht zu zögern und auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen sofort der Polizei Wolgast (03836/252224), der Polizei Heringsdorf (038378/279224) oder dem Polizeinotruf 110 zu melden.

Von Henrik Nitzsche