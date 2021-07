Wieder Wohnungseinbrüche auf Usedom: Schmuck und Geld weg 

Mölschow

Wieder sind Unbekannte in Einfamilienhäuser im Inselnorden eingebrochen – diesmal in Mölschow. Wie die Polizei informierte, sind in der Zeit vom 7. Juli, 22 Uhr, bis zum 8. Juli, 6 Uhr unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Zecheriner Weg eingestiegen. Während die Hausbesitzer des einen Einfamilienhauses zur Zeit des Einbruchs nicht vor Ort waren, ereignete sich der andere Einbruchsdiebstahl während die Hausbesitzer schliefen. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Diebe es insbesondere auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mindestens 1300 Euro.

Während der Anzeigenaufnahmen stellte sich heraus, dass die Täter in einem weiteren Haus versucht hatten einzubrechen – hierbei blieb es jedoch bei dem Versuch. Die Kripo ermittelt. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/2790 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mitte Juni drangen Unbekannte in Häuser in Wolgast und Zinnowitz ein. Ein Paar im Zinnowitzer Fliederweg wurde von dem Täter angegriffen, nachdem sie im Schlaf aufgeschreckt waren. Wegen der wiederholten Einbrüche in Einfamilienhäuser möchte die Polizei auf das Angebot der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle aufmerksam machen. Polizeihauptmeister Uwe Schwerin berät unabhängig und neutral zum Thema Einbruchschutz, auf Wunsch auch direkt zu Hause oder in der Firma. Die Beratung ist für Bürger, Unternehmen, Verbände und Organisationen kostenlos und kann helfen, Schwachstellen der eigenen Wohnungs- und Haussicherung zu erkennen und abzustellen.

Von Henrik Nitzsche