Wolgast

Gegen 4 Uhr mussten am Donnerstag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolgast wieder einmal zur Makarenkostraße ausrücken. Erneut brannte ein Müllbehälter. Für die Kameraden und die Polizeibeamten sind die Feuer mittlerweile bald Routine.

Am besagten Aufgang oder in der unmittelbaren Umgebung brannten in der Vergangenheit unzählige Müllbehälter, dazu kommen noch mehrere Kellerbrände. Die Polizei konnte bislang keinen Täter festnehmen.

Von Tilo Wallrodt