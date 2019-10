Seit 11. September läuft die Rübenkampagne in der Anklamer Zuckerfabrik. 1, 5 Millionen Tonnen Rüben werden dort jährlich verarbeitet. Der Weißzucker landet dann in Vitaminzwergen oder auch bei Müller-Milch. 340 Landwirtschaftsbetriebe in der Region bauen Rüben an.