Neu Pudagla

200 Tierstimmen kann Dr. Uwe Westphal imitieren, davon etwa 130 Vogelarten. Und das täuschend echt. Der studierte Biologe ist durch zahlreiche Fernsehauftritte bekannt geworden, hat Bücher geschrieben und Hörbücher aufgenommen. Nun zeigt der Imitator seine Begabung beim Wild(en) Markt im Forstamt Neu Pudagla am Sonnabend ab 11 Uhr. Er ist fest davon überzeugt, dass Tierlaute geheime Einblicke in die Natur ermöglichen. Zu seinem Repertoire gehören aber nicht nur Amsel, Drossel, Fink und Star, sondern auch Hirsch und Wildschwein.

Die Jagdhundepräsentation wird den Besuchern des Wild(en) Marktes einen kleinen Eindruck geben, warum zu jedem guten Jäger ein guter Hund gehört. Egal, ob Rauhaarteckel, Deutsch Drahthaar, Jagdterrier, Bretone oder Pudelpointer – jeder Hund hat einen eigenen Charakter. Um Jagdhund zu sein, muss er ausgebildet werden und eine Prüfung ablegen. Welche Übungen besonders wichtig sind, das zeigen mehrere Hundeführer bei einer Vorführung im Gesteinsgarten auf dem Gelände des Forstamtes.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Usedomer Honigkönig 2021 wird beim Wild(en) Markt gekürt. Wer hat den besten Raps- und Sommerblütenhonig des Jahres? Dabei wurden das Aussehen und die Farbe bewertet, ebenso der Geruch, der Geschmack, das Aroma und die Konsistenz. Das alles ergibt eine Abschlussnote zwischen 1 und 6.

Azubis und Gäste im Hotel Forsthaus Damerow gehörten 2021 zum ersten Mal mit zur Jury. Alle Beteiligten verkaufen auch ihren Honig. Ebenfalls beim Wild(en) Markt dabei: Wildschwein am Spieß und weitere Köstlichkeiten von „Usedomer Wild“, Stände mit Holz, Filz, Naturmaterialien, Marmeladen und Aktionen für Kinder, Hochstände zum Anfassen und Aktionen mit Holz, Auftritt der Wolgaster Jagdhornbläser sowie schmackhafte Angebote im Waldladen & Wildbistro.

G7 – der kulinarische Genießergipfel

Zum zweiten Mal findet am Sonnabend um 18 Uhr im Steigenberger Grandhotel & Spa der „G7 – der Kulinarische Genießergipfel“ statt. Nach seiner Premiere im letzten Jahr findet das exklusive Event unter dem neuen Motto: „Sieben Gänge – sieben Tafeln – sieben Köche – sieben Weine“ in diesem Jahr wieder statt. Dann verwandelt sich das Steigenberger erneut in ein Gourmetparadies mit renommierten Köchen der Insel.

Klaus Ewert, besser bekannt als Kaffee-Klaus, war auf der Küchenparty 2019 mit seinem mobilen Kaffeeangebot vor Ort. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Liebhaber feiner Kulinarik genießen die zahlreichen Köstlichkeiten der Region in Form eines ausgefallenen 7-Gang-Menüs. Dabei stehen die teilnehmenden Köche sowie der Gastgeber und Küchenchef des Hauses, Tobias Abt, für Gastgespräche und den einen oder anderen Zubereitungstipp beim gemeinsamen Essen an einer von sieben Tafeln zur Verfügung. Die passende musikalische Untermalung der Veranstaltung erfolgt durch Svenja Lanquillon mit Band.

Ticketbestellung unter Telefon 03 83 78 / 49 50 oder via E-Mail an heringsdorf@steigenberger.de.

Drachenfest in Bansin

Im Rahmen der in den Kaiserbädern stattfindenden Familienwochen am Meer findet am Wochenende von Freitag bis Sonntag ein besonderer Höhepunkt statt: Das Drachenfest in Bansin. Ab jeweils 11 Uhr fliegen am Strand gigantische Aeroskulpturen durch die Lüfte. Jeder, der selbst einen Drachen besitzt, ist herzlich eingeladen, diesen ebenso steigen zu lassen und so den Himmel in ein Meer aus tanzenden Figuren zu verwandeln.

Große Aeroskulpturen zieren am Wochenende den Himmel am Strand über Bansin. Quelle: Eigenbetrieb Kaiserbäder

Eröffnet wird das Drachenfest in Bansin von Lilli Wünschebaum, die mit einem Mitmach-Programm und Bastelstunden aufwartet. Eine große Hüpfburg fehlt genauso wenig wie Kinderschminken und viele weitere Überraschungen. Witterungsbedingte Änderungen sind vorbehalten.

Theater für die Jüngsten

„Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ heißt es am Sonntag im Theater Anklam. Das Kinderstück von Hannes Hüttner in einer Bearbeitung von Anna Engel beginnt um 15 Uhr und erzählt, warum Löschmeister Wasserhose und seine Mitstreiter einfach nicht dazu kommen, ihr Frühstück zu essen und den Kaffee zu trinken.

Igelfrau und Igelmann sowie der Rabe als Kommentator sind am Sonntag in der Blechbüchse zu erleben. Quelle: Vorpommersche Landesbühne

Im gelben Theater „Die Blechbüchse“ in Zinnowitz liefern sich am Sonntag „Hase und Igel“ um 15 Uhr ein spannendes Duell. Der hochmütige Müssjö Hase bekommt in der ewig nörgelnden Frau Igel eine ernst zu nehmende Gegnerin, als er es wagt, ihren Igelmann ein Krummbein zu nennen. Als der französisch radebrechende Hase sich auch noch den Rübenacker unter die gepflegten Nägel reißen will, kommt es zum ungleichen Wettlauf. „Schöne Beine nutzen eben gar nichts ohne Verstand!“, posaunt der alles kommentierende, sensationslüsterne Rabe.

Laufmützen-Polder-Lauf

Malerisch schön wird am Sonntag um 15 Uhr das nächste Bewegungsevent der Usedomer Laufmützen, diesmal auf „Festlandia“. Gastgeber ist „Die kleine Galerie“ mitten in Klotzow, dem idyllischen Dorf oberhalb der gefluteten Peenewiesen mit sensationellem Blick auf die Zecheriner Brücke. Monika Erdmann, die liebenswerte Malerin, liebt Fischerboote, Strandauf- und Sonnenuntergänge und bannt sie mit faszinierenden Pinselstrichen auf Leinwände. Am Sonntag ist sie mit ihrer Familie Gastgeberin. Die Laufstrecke beträgt 8,5 Kilometer, die Walkingstrecke fünf Kilometer. Freiwillige Startgelder gehen wie immer als hundertprozentige Spende an den Förderverein Kinder- und Jugendhospizdienst „Leuchtturm“ e. V. in Greifswald.

Von Cornelia Meerkatz