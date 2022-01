Wildlife Trassenheide: Der Traum von einer festen Halle wird Realität

Trassenheide

Wenn die Herbstferien in Deutschland zu Ende waren, wusste Dirk Janisch, dass für ihn und sein Team jede Menge Arbeit auf sie zukommt. Ob Zebra, Giraffe oder Löwe – alle wurden behutsam in verschiedene Transporter verfrachtet und nach Wolgast in eine Lagerhalle gebracht.

„Das Prozedere dauerte mitunter mehrere Wochen. Wie oft wir in der Zeit zwischen Wolgast und Trassenheide pendeln, kann ich gar nicht sagen“, sagt der 50-jährige Geschäftsführer des „Wildlife“ in Trassenheide. Seit 2008 – dem Jahr der Eröffnung – träumt Janisch von einer festen Ausstellungshalle, denn sowohl im Frühjahr als auch im Herbst musste das 1000 Quadratmeter große Zelt auf- und abgebaut werden.

„Im Winter kann man dort keine Ausstellung betreiben. Zum einen sind es die Heizkosten, die alle Einnahmen übersteigen und zum anderen nehmen viele Exponate durch die Feuchtigkeit Schäden. Auf Dauer ist dies keine Lösung“, erklärt er.

Im oberen Bereich sollen unter anderem die Toiletten entstehen. Es gibt aber auch Zugang zur Dachterrasse. Quelle: Hannes Ewert

Zum Osterfest soll Eröffnung gefeiert werden

Nun freut sich Dirk Janisch, dass zum Osterfest dieses Jahres die neue Ausstellungshalle eingeweiht werden soll. Derzeit wirbeln die Handwerker und Konstrukteure über die Baustelle. Rund zwei Millionen Euro nahm der Unternehmer in die Hand, um seinen Gästen ein völlig neues Ambiente zu bieten.

„Als wir damals im Jahr 2008 angefangen haben, waren die Kreditbedingungen bei den Geldinstituten noch schlechter als heute, aber wir wollten von Anfang an eine feste Halle, denn das Auf- und Abbauen ist sehr kräftezehrend“, erklärt er.

Als Jungunternehmer war es zudem sehr schwierig, solch eine große Summe Geld aufzunehmen. „Jetzt sehen die Banken, dass das Konzept läuft und haben mehr Vertrauen in das Vorhaben.“

Ausstellungsfläche wurde um 400 qm erweitert

Janisch rechnet fest damit, dass dann noch mehr Gäste das „Wildlife“ ansteuern werden. Durch die Erweiterung der Ausstellungsfläche auf rund 1400 Quadratmeter kann er auch mehr präparierte Tiere zeigen.

„Durch die Präparatoren haben wir guten Kontakt zu Leuten, die die Tiere auftreiben können. Die sind irgendwo gestorben und beginnen bei uns ihr zweites Leben“, sagt er. Unter anderem sollen noch mehr Tiere aus Afrika den Weg nach Trassenheide finden. „Sehr schwierig wird es mit Tieren aus Australien, aber das kriegen wir auch hin“, sagt er.

Mit vielen Firmen aus der Region arbeitete Janisch zusammen. Quelle: Hannes Ewert

Meterhohe Tiere haben in der Halle ausreichend Platz

Alle Tiere werden im Wildlife in Lebensgröße ausgestellt. „Die Giraffe ist allein mehr als fünf Meter hoch. Es bedeutet sehr viel Fingerspitzengefühl, dieses Tier jedes Jahr aus dem Zelt zu holen. Erst wird sie auf die Seite gelegt, dann vorsichtig aus der Halle auf einen Transporter getragen. Allein diese Arbeit entfällt nun.“

Derzeit sind die Maler im Haus, um ihre Arbeit zu erledigen. „Wir können aber leider nicht im gewünschten Tempo weitermachen, denn durch teils coronabedingte Lieferschwierigkeiten kommt der Wintergarten erst später. Erst wenn dieser eingebaut ist und wir somit die Halle luftdicht abschließen können, dürfen auch andere Arbeiten angefangen werden – zum Beispiel das Auslegen des Teppichs“, sagt er.

Im Eingangsbereich plant Janisch neben einem Restaurant- und Souvenirbereich auch einen Spielbereich für die Kinder. Ein Hamsterrad und mehrere Elemente für die Rutsche sind schon da. „Im oberen Bereich haben wir dann die Toiletten, aber auch den Zugang zur Dachterrasse. Dort können die Gäste entspannen“, erklärt er.

Um das Großprojekt in Zinnowitz ist es ruhig geworden

Einen weiteren Traum hat Dirk Janisch allerdings nicht aus den Augen verloren. Auf der sogenannten „Zirkuswiese“ in Zinnowitz entlang der Bundesstraße 111 möchte er zusammen mit Investor Martin Stolz vom gleichnamigen Kaufhaus ein touristisches Großprojekt errichten. Geplant sind ein Caravan-Stellplatz mit 80 Plätzen, ein Erlebnisbereich mit Manufaktur, Ausstellungsbereich, Gastronomie, ein Handwerkerdorf und dazu ein großer Parkplatz.

Ein Abklatsch zu „Karls“-Erlebnisdorf in Koserow – das sich nur sieben Kilometer entfernt befindet – soll es nach Worten der Investoren nicht sein. Seit vielen Jahren wird in der Gemeinde über das Projekt gestritten und diskutiert. Vor allem umliegende Anwohner wehren sich sprichwörtlich mit Händen und Füßen gegen das Großprojekt, denn sie sehen vor allem den großen Eingriff in die Natur, die Versiegelung von Flächen, den Anstieg des Grundwassers und das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße.

Janisch erklärt, dass es derzeit keine Neuigkeiten rund um das Projekt gibt. „Durch Corona ist vieles ins Hintertreffen geraten. Immer wieder kommen wieder Fragen und Einwände hoch“, sagt er – mehrmals wechselte auch der Planer. Janisch sieht das Projekt vor allem als Aufwertung für die Gemeinde, denn es gibt schlichtweg wenig gute Schlechtwetteralternativen für die Urlauber und Einheimischen. Auch das Ortseingangsbild kann so aufgewertet werden.

Von Hannes Ewert