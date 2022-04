Trassenheide

Ende Januar dieses Jahres war Dirk Janisch sehr optimistisch, dass „sein“ neues Wildlife zum Osterfest eröffnet werden kann. Heute sieht die Situation ganz anders aus. „Ostern wird es auf jeden Fall nichts, denn das Fest ist ja schon in zwei Wochen“, sagt er. Beim Blick in die neue Ausstellungshalle im Trassenheider Gewerbegebiet ist es kaum vorstellbar, dass man hätte eröffnen können. Verzögerungen bei Lieferanten, Corona-Erkrankungen und andere unerwartete Dinge führten dazu, dass der Termin nicht eingehalten werden konnte. Für sein Team scheint das nicht sonderlich dramatisch zu sein.

Ein Blick in die Halle: Sortiert nach Kontinenten und Regionen der Welt stehen die präparierten Tiere nun in der 1400 Quadratmeter großen Ausstellungshalle. Zebras, Löwen und Giraffen auf der einen Seite und Rehe, Wildschweine und Katzen auf der anderen Seite. „Insgesamt haben wir Tiere aus Europa, Asien, dem Nordpol, Amerika, Afrika und Australien“, sagt Dirk Janisch stolz. In den vergangenen Jahren wurde es immer mehr, denn wir haben gute Kontakte zu Präparatoren, die uns dann die Tiere herrichten. Hier erleben diese noch ihr zweites Leben.

Giraffe ist das höchste Tier im Bestand

Mit etwas mehr als fünf Metern Höhe ist die Giraffe das derzeit größte Tier der Ausstellung. „27-mal ist die Giraffe in den vergangenen Jahren umgezogen – im Frühjahr von Wolgast nach Trassenheide und im Herbst wieder zurück ins Winterlager“, so Janisch.

Ob Giraffe, Zebra oder Löwe – diese Tiere werden den afrikanischen Teil der Ausstellung bilden. Quelle: Hannes Ewert

Erst vor wenigen Tagen ist das afrikanische Tier wieder aus dem Winterlager nach Trassenheide bugsiert worden. Für das Team war es ein Kraftakt, denn alle Ausstellungsstücke müssen mit höchster Vorsicht angefasst werden. „Das war hoffentlich der letzte Umzug für die Tiere“, sagt er.

In der Ausstellung werden die Tiere nach Kontinenten ausgestellt. „Für die Besucher soll es eine Reise um die Welt sein. Besonders stolz sind wir auf den Raum für die Eisbären“, erzählt Janisch. Dieser wurde völlig neu konzipiert. Der Besucher soll das Gefühl haben, dass er sich in einer polaren Landschaft befindet. „Auch den Boden werden wir so ausstatten, dass er weich und weiß wird. Die Wände werden mit einer eigens dafür angefertigten Folie beklebt“, erzählt er.

Im Eingang ein Spielbereich für Kinder

In allen Ecken des Hauses wird gerade an der Fertigstellung des Hauses gearbeitet. Auf der einen Seite werden die Tiere in Position gebracht und auf der anderen Seite müssen Toiletten im sanitären Bereich montiert werden oder der Eingangsbereich ertüchtigt werden.

Ein kleiner Junge schaut sich europäische Tiere an. Quelle: Hannes Ewert

Seit Anfang der Woche ist Janisch dabei und richtet den Spielbereich für die Kinder ein. Im Eingangsbereich plant Janisch neben einem Restaurant- und Souvenirbereich auch einen Spielbereich für die Kinder. Ein Hamsterrad und mehrere Elemente für die Rutsche sind schon da. Nach und nach soll alles montiert werden. „Wir machen uns mit der Eröffnung des ‚Wildlife‘ überhaupt keinen Stress mehr – der Mai ist auch ein wunderschöner Monat für den Beginn“, sagt er.

1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Janisch rechnet fest damit, dass dann noch mehr Gäste das „Wildlife“ ansteuern werden. Durch die Erweiterung der Ausstellungsfläche von 1000 auf rund 1400 Quadratmeter kann er auch mehr präparierte Tiere zeigen. „Durch die Präparatoren haben wir guten Kontakt zu Leuten, die die Tiere auftreiben können. Die sind irgendwo gestorben und beginnen bei uns ihr zweites Leben“, sagt er.

Noch etwas kahl, aber hier sollen die Eisbären ihr neues Zuhause finden. Quelle: Hannes Ewert

Unter anderem sollen noch mehr Tiere aus Afrika den Weg nach Trassenheide finden. „Sehr schwierig wird es mit Tieren aus Australien, aber das kriegen wir auch hin“, sagt er.

Traum von einer festen Halle seit 2008

Seit 2008 – dem Jahr der Eröffnung des „Wildlife“ – träumte Janisch von einer festen Ausstellungshalle in Trassenheide, denn sowohl im Frühjahr als auch im Herbst musste das 1000 Quadratmeter große Zelt auf- und abgebaut werden. „Im Winter kann man dort keine Ausstellung betreiben. Zum einen sind es die Heizkosten, die alle Einnahmen übersteigen, und zum anderen nehmen viele Exponate durch die Feuchtigkeit Schäden.“

Die Außenfassade nimmt immer weiter Form an. Durch Lieferschwierigkeiten hatte Janisch länger als geplant auf die Glasfront gewartet. Quelle: Hannes Ewert

Außerdem schafft er nun für den Inselnorden eine saisonverlängernde Maßnahme. Er rechnet fest damit, dass jetzt noch mehr Gäste sein Areal im Gewerbegebiet Trassenheide ansteuern werden.

Von Hannes Ewert