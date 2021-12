Wolgast/Heringsdorf

In der Nacht zu Dienstag kam es auf der L264 in Trassenheide (Insel Usedom) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau war in Richtung Bannemin unterwegs, als sie versuchte einem plötzlichen Wildwechsel auszuweichen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Die Fahrerin wurde in eine Klinik gebracht. Der geschätzte Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 24.000EUR.

Von OZ