Wille zahlt sich aus: Wie Peter Schmidt die Usedom Tennis Open rettete

Die Usedom Open erlebten 2007 ihre Premiere und haben sich mit inzwischen jährlich etwa 300 Startern zum größten Tennisturnier in MV entwickelt.

Der Wettkampf zählt zudem auch deutschlandweit zu den größten Tennis-Events. Da viele Ranglisten-Punkte vergeben werden, lockt die Veranstaltung etliche Senioren-Spitzenspieler. Stammgäste sind zum Beispiel die Altersklassen-Weltmeister Marc Leimbach (Herren 40 aus Kassel) und Christian Schäffkes (Herren 45 aus Essen) sowie etliche ehemalige Nationalspieler.

Die Usedom Open werden in den Konkurrenzen Ü 40 bis Ü 80 bei Damen und Herren auf den Anlagen in Zinnowitz und Karlshagen ausgetragen und laufen über zehn Veranstaltungstage. Die 14. Auflage in diesem Jahr findet vom 3. bis 12. Juli statt.

Viele Teilnehmer verbinden ihren Wettkampf mit einem mehrtägigen Familien-Urlaub auf der Insel. Werbe-Experten haben errechnet, dass damit eine Wertschöpfung von fast einer Million Euro durch die „Open“ für Usedom entsteht.

Das Turnier steht in Tradition der großen Internationalen Tennisturniere, die bis 1990 in Zinnowitz ausgetragen wurden und Tennis-Größen des Ostens, wie Thomas Emmrich und Ion Tiriac, lockten.