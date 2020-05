Willkommen auf Usedom: So toll fanden die ersten Fluggäste ihre Ankunft auf der Insel

Zirchow

Pünktlich auf die Minute und mit einer Bilderbuchlandung trifft die erste Lufthansa-Maschine dieser Saison am Sonnabendvormittag 9.45 Uhr auf dem Flughafen Heringsdorf in Zirchow ein. 70 Passagiere sind an Bord der Embraer 120. „Wir sind schon sehr überrascht, dass gleich beim ersten Flug so viele Gäste mitfliegen wollten“, sagt Hotelier Tilo Naumann aus Bansin.

Zur Galerie Eine Lufthansa-Maschine brachte die ersten 70 Urlauber aus Frankfurt auf die Insel Usedom. Der Flieger landete pünktlich um 9.45 Uhr auf dem Flughafen Heringsdorf in Zirchow. Lufthansa fliegt nun während der Saison immer sonnabends die Insel an.

Auch Flughafenchef Dirk Zabel ist sehr angetan, dass die Zusammenarbeit mit der Lufthansa weiter Bestand hat. „Im Moment sind wir neben Sylt und Rostock die einzigen Ziele, die die Lufthansa in Deutschland anfliegt. Die ganze Vorbereitung zur Umsetzung der Corona-Regelungen ist bei der Lufthansa total professionell. Als Fluggast kann man da unbesorgt ins Flugzeug steigen“, erklärt Zabel den Mitgliedern des Aufsichtsrates Norbert Raulin ( SPD), Marlies Seiffert (Linke), Uwe Fiedler ( AfD) und Lars Petersen ( CDU), die dem Saisonstart auf dem Flughafen Heringsdorf beiwohnen.

Perfekt geparkt: Am 30. Mai 2020 landete die erste Linienmaschine auf Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Landrat spricht von gelungenem Auftakt

Auch Landrat Michael Sack ( CDU) ist dabei sowie Heringsdorf Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) und der Kurdirektor der Kaiserbäder, Thomas Heilmann. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald ist Gesellschafter des Flughafens und die Gemeinde Seebad Heringsdorf unterstützt die Unterhaltung des Betriebes ebenfalls finanziell. Landrat Sack gibt zu, vor sechs Wochen noch nicht daran geglaubt zu haben, dass es noch eine halbwegs gute Saison für den Flughafen werden könnte. „Um so mehr freue ich mich über den gelungenen Auftakt“, betont er. Er hofft, dass schon bald noch mehr Flieger werden, die Usedom ansteuern. Denn was Corona anbelange, sei die Lage in der Region sehr vielversprechend. „Wir haben aktuell lediglich zwei Corona-Neuerkrankungen im Kreis“, verkündet er.

Gäste: Der Flug nach Usedom ist komfortables Reisen

Peter und Olga Höbel aus Frankfurt am Main sind mit der ersten Lufthansa-Maschine dieser Saison auf die Insel Usedom geflogen, um hier Urlaub zu machen. Sie freuen sich sehr über diese bequeme Reisemöglichkeit. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Wir sind sehr glücklich, wieder auf Usedom zu sein“, sagen Peter und Olga Höbel aus Frankfurt am Main. Sie finden das Motto „Ich flieg auf Usedom“ sehr passend. Die beiden 78-Jährigen treten ihren zweiten Aufenthalt auf Deutschlands zweitgrößer Insel an und freuen sich auf Sonne, Strand und die gesunde Luft. „Wir sind froh, dass wir wie im vorigen Jahr wieder mit dem Flieger reisen konnten. Das ist bequem und geht schnell. Das Hotel holt uns vom Flughafen ab, das passt alles perfekt. Nun brauchen wir nur noch herrliches Wetter, aber wir sind ja auf der Sonneninsel“, sagt Peter Höbel und schaut zum Himmel, wo Klärchen an diesem Sonnabendvormittag herrlich strahlt.

Ute Pfeffer (61) gehört zu den ersten Urlaubern, die mit der Lufthansa in diesem Jahr von Frankfurt aus auf die Insel Usedom geflogen sind. Quelle: Alexandra Schäfer

Die Frankfurterin Renate Burkhard (80) ist zum ersten Mal auf der Insel Usedom und freut sich auf zwei erholsame Wochen. Quartier bezieht sie in einem Bansiner Hotel. Die Anreise mit dem Flugzeug hat ihr gut gefallen. Margit Lebershausen (60) aus Bayreuth ist zusammen mit zwei Freundinnen auf Usedom gelandet. Auch sie empfanden den Flug als sehr angenehm. Sie bleiben eine Woche und wollen die Insel mit dem Mietwagen von Zinnowitz aus erkunden. Für Ute Pfeffer (61) aus Groß-Gerau ist der Besuch auf Usedom und die Anreise mit dem Flugzeug ebenfalls Premiere. Sie freut sich auf lange Strandspaziergänge, die Schmetterlingsfarm in Trassenheide und ist gespannt auf die Bäderarchitektur.

Saisonstart zwei Monate später

Margit Lebershausen (61) kam mit der ersten Lufthansa-Maschine aus Frankfurt/Main auf die Insel Usedom. Quelle: Alexandra Schäfer

Wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Saisonstart auf dem Regionalflughafen auf der Insel Usedom um zwei Monate verschoben. Die Lufthansa fliegt nun bis Ende Oktober jeden Sonnabend von Frankfurt aus auf die Insel und wieder zurück. Voraussichtlich von Ende Juni an werden auch von Eurowings die Linien von und nach Stuttgart, Düsseldorf und Zürich wieder bedient. Sie waren im vergangenen Jahr sehr gut nachgefragt bei Urlaubern. Für Dortmund gibt es laut Geschäftsführer Zabel noch keinen Flugplan. Aber man arbeite daran.

Insgesamt verzeichnete der Insel-Airport im Vorjahr 20 796 Linienflugpassagiere, 5517 mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2018. Insgesamt flogen 36 179 Passagiere über Heringsdorf. In diesem Jahr werden es wieder weniger sein, da sich der Saisonstart um acht Wochen verschoben hat. Er war eigentlich für Anfang April geplant. Das bedeutet einen erheblichen Einnahmeverlust für die Flughafengesellschaft. Der Kreis Vorpommern-Greifswald als Gesellschafter will dem Flughafen Heringsdorf nun finanziell helfen. Laut Nachtragshaushalt des Kreises, der vor kurzem vorgestellt wurde, soll der Airport einen Zuschuss von 302 000 Euro bekommen.

Grüne gegen Corona-Zuschuss durch den Kreis

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen sieht das sehr kritisch. Sie fordert, dass die Flugpreise pro Gast um zehn Euro erhöht werden und die 302 000 Euro statt dessen lieber in die Jugend- und Sozialarbeit im Kreis zu investieren. Das treibt Aufsichtsratschef Norbert Raulin die Zornesröte ins Gesicht. „Eine solche Aussage, wo Wirtschaft gegen Soziales aufgewogen wird, ist mehr als schäbig. Der Flughafen Heringsdorf ist ein wichtiges Entwicklungspotenzial für die Insel, auch wenn das mancher Grüner nicht wahrhaben will. Gerade für das ältere Klientel ist es in vielerlei Hinsicht eine günstige Möglichkeit, Urlaub auf Usedom zu machen“, sagt Raulin.

Außerdem zeige die Nachfrage nach Urlaubsquartieren auf Usedom, dass wegen der Corona-Pandemie viele Menschen in diesem Jahr im eigenen Land Urlaub machen wollen. Zudem stehe nach wie vor die Forderung im Raum, die 60-Prozent-Beschränkung bei der Hotelbelegung angesichts der verschwindend geringen Zahl der Erkrankten aufzuheben. Man werde die Geschäftsführung in ihren Bemühungen, Linienflüge auf die Insel zu holen, daher weiter intensiv unterstützen, ergänzt Uwe Fiedler.

Von Cornelia Meerkatz und Alexandra Schäfer