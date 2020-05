Anklam

Vier neue Erdenbürger meldet die Ameos Klinik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Am 10. Mai kam hier Fritz Maik Mathias Parlow auf die Welt. Um 19.39 Uhr war der kleine Schieter da, 3280 Gramm (g) schwer und 50 Zentimeter (cm) groß. Er wächst in Mellenthin auf.

Früh morgens war es soweit

Am 11. Mai erblickte in Anklam Ray Hanno Pump (4220 g, 53 cm) das Licht der Welt. Früh am Morgen, um 3.09 Uhr, war es für ihn soweit. Der Junge lebt jetzt in Wolgast.

In Anklam stieß man am Abend des 11. Mai auf die Ankunft von Linus Schnell an. Um 19.02 Uhr wurde der Junge geboren, 3510 g schwer und 49 cm groß.

Zuhause in Anklam

Dort ist jetzt auch Klara Bahls Zuhause. Geburtstag des Mädchens war der 12. Mai. Um 15.05 Uhr kam die kleine Klara zur Welt, mit einem Gewicht von 3220 g und einer Länge von 50 cm.

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern!

Von OZ/dl