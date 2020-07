Willkommen in Greifswald Eleni, Ole und Elias

Greifswald/Anklam

Fünf Mädchen und Jungen erblickten an den vergangenen Tagen im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald das Licht der Welt, die an dieser Stelle auch veröffentlicht werden sollen. Am 13. Juli um 15.06 Uhr ist Eleni aus Groß Kiesow geboren worden. Sie war 53 Zentimeter groß und stattliche 4545 Gramm schwer. Ihr folgen am Tag darauf um 14.30 Uhr Alexander Frederik aus Tessenow mit 53 Zentimetern und 3450 Gramm sowie um 14.45 Uhr Ole aus Greifswald mit 53 Zentimetern und 3510 Gramm.

Am 15 Juli um 14.57 Uhr strampelte sich Hailey-Lillian Riedel aus Klein Petershagen ins Leben. Sie brachte bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern 3420 Gramm auf die Waage. Elias Paul aus Wolgast kam am 16. Juli um 3.42 Uhr auf die Welt, war 48 Zentimeter groß und 2780 Gramm schwer.

Anzeige

Herzlichen Glückwunsch allen Eltern

Im Anklamer Ameos Klinikum sind zehn Mädchen und Jungen geboren worden, die veröffentlicht werden können. Ella Dassow aus Ueckermünde zauberte am 12. Juli um 4.25 Uhr ein Lächeln ins Gesicht ihrer Eltern. Ihr schrieb die Hebamme 48 Zentimeter und 2480 Gramm ins Stammbuch. Ihr folgte am selben Tag um 12.43 Uhr Karl Bernhard Köhn aus Hammer mit 52 Zentimetern und 3600 Gramm. Auf den Namen Merle Karla Kriemhild Michael hört das Mädchen, das am 13. Juli um 16.27 Uhr geboren wurde. Sie war 50 Zentimeter groß und wog 3200 Gramm. Zuhause ist sie in Spantekow.

Weitere OZ+ Artikel

Seinen Geburtstag am 14. Juli feiert künftig Hendrik Simanowski aus Wolgast. Seine ersten Körpermaße: 45 Zentimeter und 4190 Gramm. Jack Harder aus Ueckermünde wurde am 15. Juli um 17.44 Uhr geboren, war 52 Zentimeter groß und 3400 Gramm schwer. Am Tag darauf holten die Hebammen des Hauses um 20.14 Uhr Cleo Mia Kühn aus Torgelow mit 50 Zentimetern und 3080 Gramm sowie um 20.25 Uhr Susi Fischer aus Boldekow mit 50 Zentimetern und 3220 Gramm ins Leben.

Emma Richter aus Ueckermünde beglückte ihre Eltern am 17. Juli um 6.32 Uhr. Sie brachte bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3270 Gramm auf die Waage. Zwei Jungs beschließen den Reigen der Anklamer Geburten für heute. Beide kamen am 18. Juli auf die Welt: Justus Werner aus Ahlbeck um 5.20 Uhr mit 50 Zentimetern und 3330 Gramm sowie Julian Sommerfeld aus Anklam um 6.12 Uhr mit 49 Zentimetern und 2930 Uhr Gramm.

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern, auch an jene, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt