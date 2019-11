Greifswald feierte Winteransegeln der Museumsschiffe

Greifswald

Jedes Jahr Anfang November geht es seit vielen Jahren noch einmal auf Geschwaderfahrt vom Museumshafen auf den Greifswalder Bodden. Am 2. November war es wieder soweit. 18 Schiffe machten sich für mehrere Stunden zum Winteransegeln auf den Weg. Wer wollte, konnte sogar mit dem Gaffelschoner „Vorpommern“ oder der Seetjalk „Christian Münther“ als Passagier an Bord gehen.

An Bord der Vorpommern Quelle: eob

Die Geschwaderfahrt war auch eine tolle Möglichkeit für Greifswalder und Gäste vom Treidelpfad aus, in Wieck und dann wieder im Museumshafen die schwimmenden Wahrzeichen der Hansestadt auf dem Wasser zu bewundern. Ein besonderes Erlebnis ist stets die Fahrt durch die Wiecker Klappbrücke.

Auf dem Bodden Quelle: eob

Auf der Dänischen Wiek beziehungsweise schon hinter dem Sperrwerk wird es dann beim immer besonders eindrucksvoll: Die Schiffe setzten eines nach dem anderen ihre Segel. Am Nachmittag kehrten alle bis auf die „Frieda“ in die Innenstadt zurück. Die war auf Sand gelaufen und blieb deshalb gleich in Wieck, nachdem sie wieder freigekommen war.

Die Wiecker Klappbrücke wird passiert Quelle: eob

Dieses Jahr wurde in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing noch einiges mehr geboten. Das Winteransegeln wurde zum Ereignis für die ganze Stadt und ihre Gäste. Rund um die Feuertonne wurde am Fangenturm Seemannsgarn gesponnen, die Segler wurden mit passender Musik und passenden Speisen und Getränken an Land begrüßt.

Crewmitglieder der Vorpommern Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf der „Vorpommern“ segelten 25 Gäste mit. „Wir sind in diesem Jahr 102 Tage auf See gewesen“, berichtete Manfred Heckmann. Beim Winteransegeln verbrauchten die Gäste übrigens acht Liter Glühwein, 15 Liter Erbseneintopf und sieben Kannen Kaffee berichtete er. Die Stimmung war toll, bestätigte Ralf Kammer, der eigens aus Bad Frankenhausen anreiste.

Ein besonderes Ereignis war dann die Präsentation neuer Informationstafeln zur Geschichte der Greifswalder Schifffahrt durch den Museumshafenverein. Sie waren in Zusammenarbeit mit Stadtarchivar Uwe Kiel entstanden.

OB Stefan Fassbinder und Antje Matthes Bohn enthüllen die erste TafeI Quelle: eob

Enthüllt wurden die sieben Tafeln durch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), den Vorsitzenden des Museumshafenvereins Ulrich Laukamp-Joosten und Antje Matthes-Bohn, die mit ihrem Mann Sebastian vor zweieinhalb Jahren die „Ondina“ erwarb und in Greifswald eine neue Heimat fand. Sie organisierte den Hafenzauber auf dem Gelände am Fangenturm. „Die Stimmung ist toll“, befand Lukas Neumeister vom Museumshafenverein.

Karen Salewski sorgte für die passende Musik Quelle: eob

Bis zur Wende war das Areal in der Innenstadt ein Wirtschaftshafen, in dem zum Beispiel Baustoffe und Brennmaterial angelandet wurden. Danach übernahm der Museumshafenverein das Ruder, und die Stadt sorgte mit Unterstützung der Europäischen Union und in Kooperation mit polnischen Partnern, die ähnliche Projekte verfolgten, für den Bau der Fußgängerbrücke und die Aufwertung der Flächen sowohl auf Winter als auch der Südseite.

Dass Winteransegeln erinnert daran, dass die ehemaligen Arbeitsschiffe früher keine Winterpause kannten. Solange Sund und Bodden eisfrei waren, fuhren sie hinaus. Heutzutage werden die meisten Schiffe in den nächsten Wochen winterfest gemacht. Reparaturen und Wartungsarbeiten an Bord stehen an, die sich dann besonders gut an Land auf der Nordseite beobachten lassen.

Bei der Ankunft im Museumshafen Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer