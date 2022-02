Winterferien in MV: 6 Tipps, was man auf Usedom machen kann

Zinnowitz

Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern: Die erste Verschnaufpause für Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr. Die neuen Coronaverordnungen lassen zu, dass viele Einrichtungen auf der Insel Usedom wieder öffnen dürfen – langweilig wird die freie Zeit also nicht. Wir haben sieben Tipps zusammengestellt, was Familien zwischen Peenemünde und Swinemünde erleben können.

1. Ab ins Wasser

Badespaß in den Schwimmhallen auf der Insel Usedom. Quelle: mandy knuth

Die Ostsee ist noch zu kalt und lädt nicht gerade dazu ein, hineinzuhüpfen. Kleine und große Wasserratten müssen trotzdem nicht auf den Wasserspaß verzichten. Die Thermen in Zinnowitz und Heringsdorf sowie der Baltic-Park in Swinemünde mit vielen Wasserrutschen haben für Besucher geöffnet. Entspannung für die Eltern im Whirlpool und Wasseraction auf den Rutschen für die Knirpse – ein Tagesausflug für die ganze Familie. Auf der deutschen Seite der Insel gilt bei den Schwimmbädern und Thermen die 2G-plus-Regelung.

2. Kino

Michael Hoppach, Inhaber vom Club-Kino in Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Ein Ausflugstipp, wenn das Wetter draußen schlecht ist: Auch das Kino in Zinnowitz hat wieder geöffnet. Und es gibt viele gute Filme im Programm. „Clifford, der große rote Hund“ beispielsweise. Darin geht es um einen Hund, der über Nacht von einem Welpen zu einem drei Meter großen Tier wird. Das Problem dabei – er lebt in einem kleinen Appartement in New York.

Auch empfehlenswert ist der zweite Teil des Animationsfilmes „Sing“. Eine Gruppe verschiedener Tiere, allesamt mit unterschiedlichen Charakteren und herrlich überspitzt dargestellt, wollen die große Bühne erobern und ein Konzert der Extraklasse hinlegen. Aber das geht nicht problemlos.

3. Tierisches Vergnügen

Königssittich Quelle: Henrik Nitzsche

An niedlichen Tieren kann man sich nicht sattsehen, oder? Nach den Filmen im Kino kann es zum Bestaunen echter Tiere gehen: Beispielswiese im Wolgaster Tierpark. Hier gilt 2G. Dieser öffnet zwischen 10 und 16 Uhr, wenn die Sturmschäden bis dahin wieder behoben sind. Stachelschweine, Erdmännchen und Waschbären warten auf Besucher. Kindgerecht werden auch die Tiere im Wisentpark in Dargen nahegebracht.

Der Tropenzoo, nach eigenen Angaben der kleinste Zoo Deutschlands, hat mit seinen Bewohnern – Schlangen, Äffchen oder bunten Vögeln – wieder für Besucher geöffnet. Es gilt 2G plus. Und wer Papageien hautnah erleben, füttern und streicheln will, geht ins Papageienhaus in Pudagla.

4. Kultur und Museen

Der Nachbau einer V2-Rakete steht auf dem Gelände der einstigen Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf der Insel Usedom – der heutigen Historisch-Technisches Museum Peenemünde GmbH (HTM). Quelle: Stefan Sauer

Wer schon mal im Papageienhaus ist, kann auch gleich die Ausstellung „Gullivers Welt“ besuchen – denn der Eintrittspreis – 9 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Schüler, Rentner und Schwebehinderte, oder 27 Euro für zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern – gilt für beide Attraktionen. Durch das Innere eines 36 Meter großen Gullivers laufen oder Riesen-Billiard spielen: Kein Problem. Historisch interessierte Personen können das Historisch-Technische Museum in Peenemünde besuchen. Hier gilt 2G plus.

5. Karls Erdbeerhof

In Koserow befindet sich am Kreisel Karls Erlebnisdorf. Quelle: Henrik Nitzsche

Karls Erdbeerhof in Koserow ist nicht nur im Sommer ein Erlebnis. Zwischen 9 und 18 Uhr können die Kids auf dem Spielplatz toben, den Weg durch den Irrgarten finden oder ein Foto mit dem Maskottchen machen. Für deinen Einkaufsbummel brauchst du keinen Test. Hier gilt die Maskenpflicht, Die Außenattraktionen sind unter 2G geöffnet. 2G plus gilt außerdem in der Innengastronomie. Ein Corona-Testzentrum gibt es direkt auf den Parkplatz. Ausgenommen von der 2G-plus-Regel sind Kinder unter 7 Jahren.

6. Draußen unterwegs

Durch den Heringsdorfer Wald schlängelt sich der Baumwipfelpfad mit Aussichtsturm. Von oben hat der Besucher einen eindrucksvollen Blick über die Insel. Quelle: Stefan Altmann

Sollten sich auch die Sonnenstrahlen blicken lassen, ist ein Spaziergang am Strand immer eine gute Idee. Warm einpacken, Tee aufkochen und mitnehmen und los geht’s zum Muschelsammeln oder Sandburgenbauen. Die Strände werden fast leer sein, und wenn man schon dort lebt, wo andere Urlaub machen, kann man das auch ausnutzen. Hat man genug vom Strand, lohnt sich auch ein Ausflug zum Baumwipfelpfad in Heringsdorf.

Von Stefanie Ploch