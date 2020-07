Wird die Fremdenverkehrsabgabe in Heringsdorf auf Usedom bald neu berechnet?

Heringsdorf

Wer muss zahlen? Wer zahlt wie viel? Ist das noch gerecht? Es gibt noch viele offene Fragen zur Berechnung der Fremdenverkehrsabgabe in den Kaiserbädern. Ab 2022 könnte ein Systemwechsel kommen: Dann soll die Fremdenverkehrsabgabe nach dem Umsatz berechnet werden. „Vom Realgrößenmaßstab zum umsatzorientierten Maßstab“, sagt Michael Wegener von der Kubus Kommunalberatung. Er zeigte am Montagabend im Eigenbetriebsausschuss den Weg bis dahin auf.

Betriebe, Hoteliers, Vermieter und Einzelhändler, die vom Tourismus profitieren, müssen eine Fremdenverkehrsabgabe zahlen. In Heringsdorf sind das im Jahr knapp 400 000 Euro, so Kurdirektor Thomas Heilmann. Bisher passierte das nach Realgrößen und vier Vorteilsstufen. Bei Hotels und Zimmervermietern kommt es auf die Zahl der Betten an, bei Campingplätzen auf die Zahl der Stellplätze, bei Gaststätten auf die Zahl der Sitzplätze, bei Strandkorbvermietern die Strandkörbe und bei Geschäften auf die Größe der Ladenfläche. Bei Handwerksbetrieben geht es nach der Zahl der Mitarbeiter.

Grenzen der Gerechtigkeit

„Das aktuelle Modell ist eine starre Zahl, die beispielsweise unter Coronabedingungen an die Grenzen der Gerechtigkeit kommt. Die Berechnung der tourismusbedingten Umsätze fängt Schwankungen besser ab“, sagt Wegener.

Er brachte ein Berechnungsbeispiel anhand eines Hotels mit einem Jahresumsatz von 500 000 Euro. Mit dem Gewinn (22 Prozent/Pauschalbetrag aus bundesweiten Durchschnittsgewinnen), dem Vorteil (höchste Stufe 100 Prozent) und einem Hebesatz (0,37 Prozent) komme das Haus auf 407 Euro im Jahr. Die vier Vorteilsmerkmale nach der neuen Berechnung stufte Wegener so ein: „Bestatter 25 Prozent, Heizölhändler 50, Pizzerien 75 und Unterkunftsgeber 100.“

„Der Fleißige wird bestraft“

Überzeugen konnte er die Runde damit nicht. Ausschussvorsitzender Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis): „Gerecht ist das auch nicht. Es gibt viele Leute, die saisonal nur Geld verdienen. Saisonales Gewerbe und Stadthotels kann man nicht in einen Topf werfen.“ Außerdem werde der bestraft, der in der Saison fleißig war und mehr Umsatz generiert habe.

Zur Gerechtigkeit bemerkte Nils Krohn (Kaiserbäderbündnis), dass Hotels in erster Reihe andere Mieten zahlen würden, als beispielsweise in der vierten. Umsätze seien da auch kaum vergleichbar, weil in Meernähe andere Zimmerpreise aufgerufen werden. Ringo Paukewadt ( CDU) könnte sich eine Berechnung nach dem Gewinn vorstellen. „Den Gewinn kannst du manipulieren“, so Merkle.

Kritik an Überprüfbarkeit

Weil zu vieles unklar blieb, konnten sich die Ausschussmitglieder zu keinem Grundsatzbeschluss zum Berechnungsmaßstab durchringen. Stattdessen soll nun die Verwaltung zuarbeiten, in welchen Kommunen in MV und Schleswig-Holstein dieses Berechnungsmodell bereits praktiziert wird und ob es dazu Rechtssprechungen gibt. Die Diskussion soll in die Fraktionen getragen werden.

An der bisherigen Berechnung würde Rolf Seelige-Steinhoff, Geschäftsführer der Seetel-Gruppe, festhalten. „Das ist nachvollziehbar und einigermaßen prüffähig. Eine Berechnung nach Umsatz ist schwer nachprüfbar“, so Seelige-Steinhoff, der für seine Häuser pro Jahr einen mittleren fünfstelligen Betrag an Fremdenverkehrsabgabe zahle.

Neue Satzung: Flughafen-Zuschuss gestrichen

Mehrheitlich beschlossen wurde aber ein neuer Satzungstext der Fremdenverkehrsabgabesatzung, die nun als Empfehlung an die Gemeindevertretung geht. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hatte im vergangenen Jahr die Heringsdorfer Satzung für rechtsungültig erklärt, nachdem der Heringsdorfer Hotelier Carsten Schiela gegen die Satzung geklagt hatte.

Schiela kritisierte unter anderem, dass die Subvention des Flughafens Heringsdorf über die Fremdenverkehrsabgabe finanziert und auf die Abgabepflichtigen umgelegt wurde. 2014 hatte die Gemeindevertretung beschlossen, den Flughafen Heringsdorf für einen Zeitraum von zehn Jahren beim Defizitausgleich zu unterstützen. Beginnend ab dem 1. Januar 2015 sollten maximal 125 000 Euro jährlich gezahlt werden.

Einnahmen nur für Werbung

Das Gericht folgte nicht der Auffassung der Gemeinde, die Flughafen-Unterstützung als Marketing anzuerkennen. Das widerspreche dem Kommunalabgabengesetz. Die Einnahmen aus der Fremdenverkehrsabgabe dürften nur für Werbung genutzt werden. So steht es auch im neuen Satzungstext, der allerdings die Möglichkeit einräumt, auch in die touristische Infrastruktur zu investieren. „Das bedarf aber einer politischen Entscheidung“, so Merkle.

„Die Unternehmen sind durch Corona mehr als genug belastet. Das kommt derzeit nicht in Frage“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Der Vertrag mit dem Flughafen ist inzwischen gekündigt worden – zum 1.1.2021, so Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann.

Von Henrik Nitzsche